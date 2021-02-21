1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaba inşaatı tamam, 10 bin kişi ibadet edebilecek

Denize hakim noktada yükselen, altında 8 bin 700 metrekarelik külliyenin de yer alacağı caminin kaba inşaatı tamamlandı.
 21 Şubat 2021 11:57
+Aa- Yazdır
Kaba inşaatı tamam, 10 bin kişi ibadet edebilecek

Trabzon'da aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği caminin kaba inşaatı tamamlanarak kubbesine 561 santimetrelik alemi takıldı.

Caminin teknik danışmanı ve yüklenici firma sorumlusu Ercan Sinaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortahisar ilçesinin Pazarkapı Mahallesi'nde denize hakim noktadaki 182 dönümlük rekreasyon alanında temeli 2018 yılında atılan cami ve külliyesinin inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.

Trabzon'un, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü şehir olduğunu anımsatan Sinaner, yörenin yetiştirdiği genç tasarımcıların camiyi, Kanuni'nin Mimar Sinan'a yaptırdığı Süleymaniye Camii'ni örnek alarak tasarladıklarını ifade etti.

Sinaner, Süleymaniye Camii'nin orijinaline ait çizimler üzerinden yola çıkarak tasarlanan yapının, klasik çizgilerin yanı sıra modern yapı teknik ve malzemeleri kullanılarak inşa edildiğini aktardı.

Caminin yapıldığı alanın Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiğini belirten Sinaner, bugüne kadar harcanan 30 milyon liranın büyük bölümünün ise iş insanı Erdoğan Bayraktar tarafından karşılandığını dile getirdi.

Sinaner, kaba inşaatı tamamlanan caminin toplam maliyetinin bugünkü piyasa şartlarına göre 80 milyon lira olarak hesaplandığını vurgulayarak, sadece bu camiyi yapmak ve yaşatmak amacıyla kurulan Alemdar Camii Yaptırma Derneği aracılığıyla banka havalesi yoluyla hayırseverlerin bağışlarının kabul edildiğini anlattı.

Bağışların, hayırsever yöre halkının ısrarları üzerine, onların da hayra ortak olmaları amacıyla kabul edildiğinin altını çizen Sinaner, çoğunluğunun nakdi olarak değil de caminin herhangi bir kısmının yapım taahhüdü olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.

- Külliyedeki hizmetler ücretsiz olacak

Sinaner, henüz ismine karar verilmeyen cami ve külliye inşaatında ince imalat kısımlarına devam edildiğini, önce dış cephe kaplamalarının, ardından da iç cephedeki çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Dört minareli caminin, Doğu Karadeniz bölgesinde şu an için yapımı devam eden en büyük cami olduğunu ancak daha büyüklerine ilişkin proje hazırlandığını da bildiklerini belirten Sinaner, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim aslında istediğimiz şey buranın çok büyük bir hizmethane olduğunun da vurgulanması. Bunun sebebi de sadece cami değil, alt bölümünde 8 bin 700 metrekare civarında külliye alanı olması. Bu külliye alanında aş evi, fırın, öğrenci sınıfları, konferans salonları, teknik eğitim atölyeleri gibi birçok hizmet alanı oluşturulacak. Buradaki hizmetler dernek vasıtasıyla ücretiz olarak sunulacak."

- Şems Suresi'nin ilk 8 ayeti kitabeye işlenecek

Sinaner, şunları kaydetti:

"Malzemeleri özel tekniklerle seçiyoruz, uygulamada da her noktada ayrı tasarımlar yapmaya çalışıyoruz. Mesela dış cephedeki kitabede Şems Suresi'nin ilk 8 ayeti işlenecek çarkıfelek olarak. Hemen altında mermerden yarım küre ve içinde bir tam küre olacak. Bu da kulun, bu dünyaya hapsolmasını tasvir edecek. Bu hapisten kurtulması için yine kitabenin üst tarafındaki anahtara yani besmeleye ulaşmasının yeterli olacağı anlatılacak."

Tasarımda bunun gibi pek çok küçük mesajların yer aldığını vurgulayan Sinaner, "Camimizde, bizim maddi alemden, manevi aleme geçişimizi kolaylaştıracak, daha doğru olan yere ulaşmamızı kolaylaştıracak küçük mesajlar vereceğiz. Bu mesajlar sadece taş işçiliğinde değil, halısından avizesine, nakkaşına kadar yer alacak. Geleneksel mimarimize sadık kalacak şekilde çok güzel sürprizler bekliyor bizi, inşallah bittiğinde hepsini göreceğiz." dedi.

Sinaner, yaklaşık 26 dönüm üzerine inşa edilen caminin namazgah alanında aynı anda 7 bin 700 kişinin ibadet yapabileceğini belirterek, avlu kısmı da dahil edildiğinde 10 bin kişinin rahatlıkla ibadet edebileceğini söyledi.

Caminin kubbe bölümünün tamamlandığını ifade eden Sinaner, 561 santimetre uzunluğunda ve 150 kilogram ağırlığındaki bakır alemin geçen hafta yerleştirildiğini aktardı.

Sinaner, caminin, inşa edildiği alan dolayısıyla Trabzon'un her yerinden görülebildiğine dikkati çekerek, "Cami, Trabzon siluetini nereden bakarsanız bakın bambaşka bir yere götürdü. Siluet anlamında da şehre katkısı olmuştur. Trabzon'a yakışan bir yapı oldu." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üç dil biliyor, fırında çıraklık yapıyor
21 Şubat 2021 12:55		 Validen uyarı: Vakalar yeniden artışa geçti
21 Şubat 2021 12:31
Eksi 27,1 dereceyle bu il Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
21 Şubat 2021 11:26		 Bu ilde vaka sayısı 70'e kadar geriledi, kısıtlamalar esneyebilir
21 Şubat 2021 10:47
Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği ilde alarma geçildi
21 Şubat 2021 10:44		 Dezenfektan sürdü, ehliyetine el konuldu!
21 Şubat 2021 10:26
Engellerini aştı, hem kendi parasını kazanıyor hem de usta oldu
21 Şubat 2021 10:22		 Bartın Valiliği: Henüz icrai karar almadık
21 Şubat 2021 02:04
Karla kaplı Küre Dağları görsel şölen sunuyor
20 Şubat 2021 20:00		 Farklı illerdeki 15 mağaranın 'gizemi' bu yıl çözülecek
20 Şubat 2021 16:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:42 - Uzay alanında hedef: 10 yılda 10 bin uzman12:40 - Ertelenen ALES 81 ilde yapıldı12:37 - Hadis alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor12:36 - ALES sorularını değerlendiriyoruz12:31 - Validen uyarı: Vakalar yeniden artışa geçti12:23 - Pencereden atladı, kaldırımda yürüyen adamın üzerine düştü!
12:18 - Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu12:13 - Bu tezgahların kazancı dudak uçuklatıyor!11:57 - Kaba inşaatı tamam, 10 bin kişi ibadet edebilecek11:49 - Görenlerin inanamadığı iki ilginç kaza11:29 - Teröristlerin izini süren komandoların 'keskin burunlu' yardımcıları: 'Tatya' ve 'Hızar'11:26 - Eksi 27,1 dereceyle bu il Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
11:24 - Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı11:20 - Ezine Belediye Başkanı Yüksel'in evi kurşunlandı11:17 - Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi11:14 - TOKİ, eski stadyum alanlarını 'Millet Bahçesi'ne dönüştürerek yeşillendirdi11:12 - Bakan Pekcan: 4 bin 827 araç e-ihale sistemi ile satıldı
11:08 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti
Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak
Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar
'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret midir?
Eşini kayalıklardan ittikten sonra diyar diyar gezip, tatil yapmış!
Normalleşme böyle geldi: Avrupa'da iki dünyada beşinciyiz
Kamu kurumlarını çalışanların gözünde değerli kılan özellikler
Gara'ya giden HDP'li vekile soruşturma
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
marvel comics 1
elektrikli yılan balığı 1
nergis 1
maaş günü 3
dini kendi çıkarlarına uydurmak 1
torpedo balığı 1
pöç 1
doğan cüceloğlu 2
tuvtürk kredi kartı geçerli 2
kurallar 7
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam