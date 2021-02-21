Kaba inşaatı tamam, 10 bin kişi ibadet edebilecek

Trabzon'da aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği caminin kaba inşaatı tamamlanarak kubbesine 561 santimetrelik alemi takıldı.

Caminin teknik danışmanı ve yüklenici firma sorumlusu Ercan Sinaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortahisar ilçesinin Pazarkapı Mahallesi'nde denize hakim noktadaki 182 dönümlük rekreasyon alanında temeli 2018 yılında atılan cami ve külliyesinin inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.

Trabzon'un, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü şehir olduğunu anımsatan Sinaner, yörenin yetiştirdiği genç tasarımcıların camiyi, Kanuni'nin Mimar Sinan'a yaptırdığı Süleymaniye Camii'ni örnek alarak tasarladıklarını ifade etti.

Sinaner, Süleymaniye Camii'nin orijinaline ait çizimler üzerinden yola çıkarak tasarlanan yapının, klasik çizgilerin yanı sıra modern yapı teknik ve malzemeleri kullanılarak inşa edildiğini aktardı.

Caminin yapıldığı alanın Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiğini belirten Sinaner, bugüne kadar harcanan 30 milyon liranın büyük bölümünün ise iş insanı Erdoğan Bayraktar tarafından karşılandığını dile getirdi.

Sinaner, kaba inşaatı tamamlanan caminin toplam maliyetinin bugünkü piyasa şartlarına göre 80 milyon lira olarak hesaplandığını vurgulayarak, sadece bu camiyi yapmak ve yaşatmak amacıyla kurulan Alemdar Camii Yaptırma Derneği aracılığıyla banka havalesi yoluyla hayırseverlerin bağışlarının kabul edildiğini anlattı.

Bağışların, hayırsever yöre halkının ısrarları üzerine, onların da hayra ortak olmaları amacıyla kabul edildiğinin altını çizen Sinaner, çoğunluğunun nakdi olarak değil de caminin herhangi bir kısmının yapım taahhüdü olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.

- Külliyedeki hizmetler ücretsiz olacak

Sinaner, henüz ismine karar verilmeyen cami ve külliye inşaatında ince imalat kısımlarına devam edildiğini, önce dış cephe kaplamalarının, ardından da iç cephedeki çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Dört minareli caminin, Doğu Karadeniz bölgesinde şu an için yapımı devam eden en büyük cami olduğunu ancak daha büyüklerine ilişkin proje hazırlandığını da bildiklerini belirten Sinaner, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim aslında istediğimiz şey buranın çok büyük bir hizmethane olduğunun da vurgulanması. Bunun sebebi de sadece cami değil, alt bölümünde 8 bin 700 metrekare civarında külliye alanı olması. Bu külliye alanında aş evi, fırın, öğrenci sınıfları, konferans salonları, teknik eğitim atölyeleri gibi birçok hizmet alanı oluşturulacak. Buradaki hizmetler dernek vasıtasıyla ücretiz olarak sunulacak."

- Şems Suresi'nin ilk 8 ayeti kitabeye işlenecek

Sinaner, şunları kaydetti:

"Malzemeleri özel tekniklerle seçiyoruz, uygulamada da her noktada ayrı tasarımlar yapmaya çalışıyoruz. Mesela dış cephedeki kitabede Şems Suresi'nin ilk 8 ayeti işlenecek çarkıfelek olarak. Hemen altında mermerden yarım küre ve içinde bir tam küre olacak. Bu da kulun, bu dünyaya hapsolmasını tasvir edecek. Bu hapisten kurtulması için yine kitabenin üst tarafındaki anahtara yani besmeleye ulaşmasının yeterli olacağı anlatılacak."

Tasarımda bunun gibi pek çok küçük mesajların yer aldığını vurgulayan Sinaner, "Camimizde, bizim maddi alemden, manevi aleme geçişimizi kolaylaştıracak, daha doğru olan yere ulaşmamızı kolaylaştıracak küçük mesajlar vereceğiz. Bu mesajlar sadece taş işçiliğinde değil, halısından avizesine, nakkaşına kadar yer alacak. Geleneksel mimarimize sadık kalacak şekilde çok güzel sürprizler bekliyor bizi, inşallah bittiğinde hepsini göreceğiz." dedi.

Sinaner, yaklaşık 26 dönüm üzerine inşa edilen caminin namazgah alanında aynı anda 7 bin 700 kişinin ibadet yapabileceğini belirterek, avlu kısmı da dahil edildiğinde 10 bin kişinin rahatlıkla ibadet edebileceğini söyledi.

Caminin kubbe bölümünün tamamlandığını ifade eden Sinaner, 561 santimetre uzunluğunda ve 150 kilogram ağırlığındaki bakır alemin geçen hafta yerleştirildiğini aktardı.

Sinaner, caminin, inşa edildiği alan dolayısıyla Trabzon'un her yerinden görülebildiğine dikkati çekerek, "Cami, Trabzon siluetini nereden bakarsanız bakın bambaşka bir yere götürdü. Siluet anlamında da şehre katkısı olmuştur. Trabzon'a yakışan bir yapı oldu." diye konuştu.