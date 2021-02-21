1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu

Eskişehir'de İlkay-Emel çifti ile 4 yaşında çocukları Ali Doruk'un evlerinde bıçakla öldürülmesiyle yürütülen soruşturmada katil zanlısının eski iş ortağı olan Mehmet Şerif Boğa (33) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi ile birlikte çelik yelek giydirilen katil zanlısı Boğa, adliyeye sevk edildi.
 21 Şubat 2021 12:18
+Aa- Yazdır
Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu

Eskişehir'deki aile katliamında yeni bir gelişme yaşandı.

İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa (33) olduğu tespit edildi.

CİNAYETİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin ardından başlattıkları soruşturma kapsamında özel bir ekip kurdu. Çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı. Evde yapılan incelemede ise İlkay Tokkal'ın eşi ve çocuğuyla birlikte geçen Pazartesi akşamı cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu.

ŞÜPHELİ OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili polis ekipleri, İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile iki çocuk babası eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa, eşi Hediye Boğa ve esnaf komşusu Ersin D.'nin de aralarında olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan ifadeler ve deliller ışığında Tokkal ailesi cinayetinin, katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi. Emniyette gözaltında olan Boğa ve 8 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

BUĞRA SERBEST BIRAKILDI

İlkay-Emel Tokkal ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buğra Tokkal serbest bırakıldı. Buğra'nın soruşturma sürecinde tedbir amacıyla gözaltında tutulduğu ve şüpheliler arasında yer almadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

EVDE ÖLÜ BULUNMUŞLARDI

Eskişehir'de cep telefonu dükkanı bulunan İlkay ve Emel Tokkal çiftinden 16 Şubat'ta haber alamayan İzmir'deki yakınları polise hayatlarından endişe ettiklerini söyleyerek ihbarda bulundu.

Tokkal çiftinin kısa bir süre önce taşındığı Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katına giden polis ekipleri cevap alamadı. Çilingir yardımıyla girilen evde İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk ölü olarak bulunmuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gara'ya giden HDP'li vekile soruşturma
21 Şubat 2021 09:13		 Çağrı merkezi üzerinden dolandırıcılık yapan 11 zanlı tutuklandı
19 Şubat 2021 20:21
'FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında yeni iddianame
19 Şubat 2021 17:57		 Kobani soruşturmasında 9 HDP'li vekile fezleke
19 Şubat 2021 16:04
Ünlü yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne soruşturma
17 Şubat 2021 16:05		 Tunceli Belediye Başkanının kardeşi uyuşturucudan tutuklandı
17 Şubat 2021 15:49
Ege Ordu Komutanı'nın emir subayına adli kontrol kararı
16 Şubat 2021 21:49		 İkranur'un katili 14 yaşındaki amcası ve halası tutuklandı
15 Şubat 2021 16:00
Şehitlerle ilgili provokatif paylaşım yapanlara soruşturma
14 Şubat 2021 17:15		 Yazıcıoğlu soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
14 Şubat 2021 12:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:42 - Uzay alanında hedef: 10 yılda 10 bin uzman12:40 - Ertelenen ALES 81 ilde yapıldı12:37 - Hadis alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor12:36 - ALES sorularını değerlendiriyoruz12:31 - Validen uyarı: Vakalar yeniden artışa geçti12:23 - Pencereden atladı, kaldırımda yürüyen adamın üzerine düştü!
12:18 - Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu12:13 - Bu tezgahların kazancı dudak uçuklatıyor!11:57 - Kaba inşaatı tamam, 10 bin kişi ibadet edebilecek11:49 - Görenlerin inanamadığı iki ilginç kaza11:29 - Teröristlerin izini süren komandoların 'keskin burunlu' yardımcıları: 'Tatya' ve 'Hızar'11:26 - Eksi 27,1 dereceyle bu il Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
11:24 - Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı11:20 - Ezine Belediye Başkanı Yüksel'in evi kurşunlandı11:17 - Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi11:14 - TOKİ, eski stadyum alanlarını 'Millet Bahçesi'ne dönüştürerek yeşillendirdi11:12 - Bakan Pekcan: 4 bin 827 araç e-ihale sistemi ile satıldı
11:08 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti
Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak
Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar
'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret midir?
Eşini kayalıklardan ittikten sonra diyar diyar gezip, tatil yapmış!
Normalleşme böyle geldi: Avrupa'da iki dünyada beşinciyiz
Kamu kurumlarını çalışanların gözünde değerli kılan özellikler
Gara'ya giden HDP'li vekile soruşturma
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meral akşener 1
define 3
dini kendi çıkarlarına uydurmak 1
Soğanlı yumurta 2
solak çocukları sağ elini kullanmaya zorlamak 2
Gürültü sınırı 1
kardelen 1
kurallar 7
kemal sunal 1
mutlu eden besinler 3
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam