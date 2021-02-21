Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu

Eskişehir'deki aile katliamında yeni bir gelişme yaşandı.

İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa (33) olduğu tespit edildi.

CİNAYETİ ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin ardından başlattıkları soruşturma kapsamında özel bir ekip kurdu. Çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı. Evde yapılan incelemede ise İlkay Tokkal'ın eşi ve çocuğuyla birlikte geçen Pazartesi akşamı cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu.

ŞÜPHELİ OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili polis ekipleri, İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile iki çocuk babası eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa, eşi Hediye Boğa ve esnaf komşusu Ersin D.'nin de aralarında olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Alınan ifadeler ve deliller ışığında Tokkal ailesi cinayetinin, katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi. Emniyette gözaltında olan Boğa ve 8 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

BUĞRA SERBEST BIRAKILDI

İlkay-Emel Tokkal ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan Buğra Tokkal serbest bırakıldı. Buğra'nın soruşturma sürecinde tedbir amacıyla gözaltında tutulduğu ve şüpheliler arasında yer almadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

EVDE ÖLÜ BULUNMUŞLARDI

Eskişehir'de cep telefonu dükkanı bulunan İlkay ve Emel Tokkal çiftinden 16 Şubat'ta haber alamayan İzmir'deki yakınları polise hayatlarından endişe ettiklerini söyleyerek ihbarda bulundu.

Tokkal çiftinin kısa bir süre önce taşındığı Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katına giden polis ekipleri cevap alamadı. Çilingir yardımıyla girilen evde İlkay, eşi Emel ve çocukları Doruk ölü olarak bulunmuştu.