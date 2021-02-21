Pencereden atladı, kaldırımda yürüyen adamın üzerine düştü!
|21 Şubat 2021 12:23
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Olay, önceki gün saat 09.20 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras (57) belediye tarafından soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirildi. Geceyi burada geçiren şahıs, sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı 1. katın penceresinden aşağıya atladı. Atlayan şahıs, o esnada yoldan geçen Yusuf İşgören'in (29) üstüne düştü. Akılalmaz olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavileri biten yaralılar ardından taburcu edildi.
"Kendini attı, adamın üstüne düştü"
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Biri kendini atıyor. Aşağıdakinin üstüne
düşüyor. İkisi de yaralanıyor, alttakinin durumu daha ağırdı. İkisi de hastaneye
götürüldü. İçeride yardım yaptılar. Ambulans biraz durdu bekledi, ondan sonra
götürdü" dedi.
Polis, olayla ilgili başlattığı incelemede şahsın akli dengesinin bozuk olduğunu ve belediye ekipleri tarafından gece üşümesin diye otele yerleştirildiğini belirledi.
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