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Validen uyarı: Vakalar yeniden artışa geçti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte korona virüs vaka sayısının yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
 21 Şubat 2021 12:31
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Validen uyarı: Vakalar yeniden artışa geçti

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte korona virüs vaka sayısının yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentteki korona virüs vaka sayısının tekrar yükselişe geçtiğini vurguladı. Vali Mahmut Çuhadar, konu ile ilgili açıklamasında, "İlimizde önemli ölçüde kontrol altına alınan Covid-19 vaka sayısı yeniden yükseliş trendine girmiştir. Kurallara titizlikle uyalım ve özellikle hafta sonu ve akşam kısıtlamalarında gerekmedikçe evlerimizden ayrılmayalım. Unutmayalım virüsün yayılmasını önlemek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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