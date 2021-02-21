Validen uyarı: Vakalar yeniden artışa geçti
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte korona virüs vaka sayısının yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
|21 Şubat 2021 12:31
|+Aa- Yazdır
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentte korona virüs vaka sayısının yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentteki korona virüs vaka sayısının tekrar yükselişe geçtiğini vurguladı. Vali Mahmut Çuhadar, konu ile ilgili açıklamasında, "İlimizde önemli ölçüde kontrol altına alınan Covid-19 vaka sayısı yeniden yükseliş trendine girmiştir. Kurallara titizlikle uyalım ve özellikle hafta sonu ve akşam kısıtlamalarında gerekmedikçe evlerimizden ayrılmayalım. Unutmayalım virüsün yayılmasını önlemek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Üç dil biliyor, fırında çıraklık yapıyor
21 Şubat 2021 12:55
|Kaba inşaatı tamam, 10 bin kişi ibadet edebilecek
21 Şubat 2021 11:57
|Eksi 27,1 dereceyle bu il Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
21 Şubat 2021 11:26
|Bu ilde vaka sayısı 70'e kadar geriledi, kısıtlamalar esneyebilir
21 Şubat 2021 10:47
|Vaka sayılarının tırmanışa geçtiği ilde alarma geçildi
21 Şubat 2021 10:44
|Dezenfektan sürdü, ehliyetine el konuldu!
21 Şubat 2021 10:26
|Engellerini aştı, hem kendi parasını kazanıyor hem de usta oldu
21 Şubat 2021 10:22
|Bartın Valiliği: Henüz icrai karar almadık
21 Şubat 2021 02:04
|Karla kaplı Küre Dağları görsel şölen sunuyor
20 Şubat 2021 20:00
|Farklı illerdeki 15 mağaranın 'gizemi' bu yıl çözülecek
20 Şubat 2021 16:52