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ALES sorularını değerlendiriyoruz

2020 ALES/2 sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz.
 21 Şubat 2021 12:36
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ALES sorularını değerlendiriyoruz

Geçtiğimiz aylarda Covid-19 nedeniyle ertelenen 2020 ALES/2 saat 10.15'de başladı. Toplamda 150 dakika sürdü.

ALES'e katılan adaylara sayısal ve sözel olmak üzere toplamda 100 soru soruldu.

ALES'ten çıkan adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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