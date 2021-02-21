ALES sorularını değerlendiriyoruz
2020 ALES/2 sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz.
|21 Şubat 2021 12:36
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Geçtiğimiz aylarda Covid-19 nedeniyle ertelenen 2020 ALES/2 saat 10.15'de başladı. Toplamda 150 dakika sürdü.
ALES'e katılan adaylara sayısal ve sözel olmak üzere toplamda 100 soru soruldu.
ALES'ten çıkan adaylar soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
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