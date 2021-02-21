1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzay alanında hedef: 10 yılda 10 bin uzman

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Milli Uzay Programı'ndaki hedeflere ulaşmada insan kaynağının önemine dikkati çekerek, 'Uzay alanında 10 yıl içinde en az 10 bin uzmana çıkmamız lazım.' dedi.
 21 Şubat 2021 12:42
+Aa- Yazdır
Uzay alanında hedef: 10 yılda 10 bin uzman

Yıldırım, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı'nda birinci hedef olan Ay görevi kapsamında ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketin yapımı için Delta V firmasının 3 yıldır çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin, uydu kabiliyetleri dolayısıyla uzay aracı yapımında sıkıntı yaşamayacağını ifade eden Yıldırım, motora monte edilecek uzay aracının içinde bazı faydalı yükler olacağını dile getirdi.

Yıldırım, Ay'a yolculuk ve sert iniş esnasında birtakım ölçümlerin yapılacağını, fotoğrafların çekileceğini belirterek, uzay aracına neler konulması gerektiği konusunda bilim insanlarıyla konuşulduğunu anlattı.

Uzay aracının yaklaşık 2 ton ağırlığı olmasını öngördüklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu uzay aracımızla 2023 sonunda Ay'a ulaşacağız. Uzay aracımızın Ay'dan dönüşü olmayacak. Kendi imkanlarımız, kendi aracımız, kendi motorumuz ve kendi teknolojimizle ilk 10 senelik uzay programımızda insanlı bir uçuş yok. Zaten dünyada insanlı uçuş yapan 3 ülke ABD, Rusya ve Çin. Diğer ülkeler de kendi uzay insanlarını, bu üç ülkenin imkanlarıyla gönderiyor. Uzaya insan göndermek çok zor, çok riskli, yüksek teknoloji ve tecrübe isteyen bir konu. Biz daha birçok şeyi ilk defa yapacağız. Dolayısıyla Ay'a veya herhangi bir gök cismine insan göndermemiz söz konusu değil."

Uzay aracının 2023'te "yumuşakça çarpma sertçe inme" şeklinde yatay bir şekilde Ay'a çarparak ineceğini söyleyen Yıldırım, hedeflerinin, uzay aracının Ay'a ulaşması ve ulaşana kadarki süreci yöneterek veri toplamak olduğunun altını çizdi.

Yıldırım, 2028'deki hedefin Ay'a yumuşak iniş olduğuna işaret ederek, "Bunu yapabilmek için ilk defa yapacağımız şeyi, tek seferde yapmak riskli olduğundan 2023 hedefinde bunun birçok etabını denemiş olacağız. Mesela roket ateşlemeyi deneyeceğiz, yol boyunca araçla haberleşmeyi, onu kontrol etmeyi, Ay'a ulaştırmayı deneyeceğiz. Bunları ölçmüş ve tecrübe etmiş olacağız. Toplayacağımız verilerin ülkemize aktarılması, işlenmesi hepsi önemli. Yer istasyonlarının buna göre yazılımlarının uyumlu bir şekilde hazırlanması gibi konular bize tecrübe kazandıracak. Dolayısıyla Ay'dan herhangi bir şey alıp dönmek söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

- "Anteni sıfırdan kuracağız"

Türkiye'deki yer istasyonlarının yakın yörüngedeki uyduları kontrol etmek için dizayn edildiğini anlatan Yıldırım, "Bize daha büyük çaplı anten gerekiyor. 13 metre çapında anteni sıfırdan kuracağız ve haberleşme için onu kullanacağız." diye konuştu.

Yıldırım, uzaya Türk vatandaşı gönderme hedefine değinerek, "Hedefimiz dünyanın 400 kilometre yakın yörüngesinde dolaşan ve bilim merkezi olarak görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'na Türk bilim insanını göndermek. Uluslararası Uzay İstasyonu, bilim merkezi olarak da görev yapıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 560'ın üzerinde insan uzaya çıktı. Bunların yaklaşık yarısı, uzay istasyonuna gitti. Orada bilimsel deneyler yapıyorlar, tecrübe kazanıyorlar, birtakım sistemleri deniyorlar ve gelişme sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Yer çekimsiz ortamda ihtiyaç duyulan deneylerin yapılacağını aktaran Yıldırım, "Bizim de bu tip deneylere ihtiyacımız var. Çok sayıda bilim insanımız, orada yapılması gereken deneyler konusunda bize müracaat edecek. Biz bunlar arasından seçeceğiz. Gidecek astronotumuz, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10 gün kalacak." dedi.

Yıldırım, bunun bir bilim misyonu olduğuna dikkati çekerek, Türk bilim insanının da uzaya çıkması konusunda yetişmesi gerektiğini bildirdi.

- "Seçim sürecinin 3-6 ayda tamamlanmasını öngörüyoruz"

Uluslararası iş birlikleri çerçevesinde Türk bilim insanının gönderileceğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz, Türk bayrağının orada bulunmasını istiyoruz. Bilim insanımızın uzay istasyonuna giderek, belli deneyleri yaparak, ülkemize dönmesini arzu ediyoruz. Hangi ülkeyle anlaşırsak, o ülke eğitim verecek. Öncesinde ön seçim yapacağız, belli kriterleri sağlayan adaylar arasından yedekli olarak 2 ya da 3 kişiye eğitim aldıracağız. En başarılı olan adayımızı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Bu konuda Rusya ve ABD ile görüşülüyor. Seçim sürecinin 3-6 ayda tamamlanmasını öngörüyoruz. Uzay istasyonuna gidecek kişi, bu sene içinde belirlenecek, 2023 sonunda da Türk bilim insanını Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermiş olacağız."

- "Uzay limanı işletmesi hem teknolojik hem ticari hedef"

Milli Uzay Programı'ndaki "uzaya erişim ve uzay limanı işletmesi" hedefinin doğru anlaşılması gerektiğinin ifade eden Yıldırım, bunun hem teknolojik hem de ticari bir hedef olduğunu vurguladı.

Roketin uzaya, Türkiye'den fırlatılabileceğine ancak ülkenin içinde bulunduğu coğrafi konum nedeniyle bunun belli kısıtlamalarla gerçekleştirilebileceğine işaret eden Yıldırım, "Coğrafi konumumuz, ticari rekabet için elverişli değil. Ticari fırlatma sistemi geliştirerek, ticari zihniyetle işletilen uzay limanı Türkiye'de olursa, dünyayla rekabet edemez." diye konuştu.

- "Fırlatma yeri Ekvator'a yakın olmalı"

Yıldırım, rekabet için fırlatma yerinin Ekvator üzerinde ya da ona çok yakın olması gerektiğinin altını çizerek, bu şekilde hem dünyanın dönüş hızı ve yönünden çok iyi istifade edilebildiğini, en az maliyetle uzaya çıkılabildiğini hem de her açıdan fırlatma imkanı sağlandığını söyledi.

Gerekli şartlara uyan yerlere ilişkin görüşmelerin devam ettiğini anlatan Yıldırım, "Birden fazla ülkenin ilgisi var. Müşterek uluslararası iş birliğiyle gerekirse birden fazla ülkeyle bir araya gelerek uzay limanını ticari maksatla işletmeyi programımıza aldık." ifadelerini kullandı.

- "İnsan kaynağı gerekli"

TUA'nın bütçesine ilişkin eleştirilere de değinen Yıldırım, devletin verdiği bütçenin 38 milyon lira olduğunu, Türkiye içinden birçok kurumdan aldıkları katkı paylarıyla bütçelerinin yıllık 50 milyon dolara yaklaştığını söyledi. Yıldırım, "Bizim bütçemizin dışında projelerin ayrı bütçeleri olacak. 10 senelik programdan bahsediyoruz, bir seferde verilecek paralar değil. Peyderpey belli takvimlerde ödenecek. Türkiye bunu yapmaya muktedirdir." dedi.

Milli Uzay Programı'nın açıklanmasının ardından birçok ülkenin ortak çalışmak için kendileriyle irtibata geçtiğini aktaran Yıldırım, esas eksikliğin insan kaynağı olduğunu belirtti.

Yıldırım, yurt dışındaki Türk asıllı bilim insanlarından istifade edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Uzay alanında 10 yıl içinde en az 10 bin uzmana çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

- "Özel sektörün projelerde yer almalarını sağlayacağız"

Özel sektörün, hedeflerine ulaşmada çok önemli olduğunun altını çizen Yıldırım, bu konuda hem kümelenmeleri hem de şirketleri ziyaret ettiğini, sıkı bir ilişki içinde olduklarını söyledi.

Yıldırım, özel sektörden birçok şirketin, uzay çalışmalarına ilgi duyacağına ve ellerini taşın altına koyacaklarına inandığını belirterek, "Biz de maddi, teknoloji ve bilgi desteği vereceğiz. Bu projelerde yer almalarını sağlayacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Varank'tan TEKNOFEST yarışmaları için son çağrı
21 Şubat 2021 10:12		 Selçuk Bayraktar: AKINCI TİHA hava savunması yapabilecek
20 Şubat 2021 18:54
İlk Türk Seyir Füzesi SOM, Azerbaycan yolcusu!
20 Şubat 2021 18:49		 WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
19 Şubat 2021 08:38
Mars'tan ilk fotoğraf geldi
19 Şubat 2021 00:32		 NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek
18 Şubat 2021 19:16
Siemens'in ürettiği YHT setlerinin sonuncusu da Türkiye'ye ulaştı
18 Şubat 2021 13:38		 Endonezya'dan Türk yapımı İHA'lara övgü
17 Şubat 2021 22:14
Emniyet Genel Müdürlüğüne ilk ATAK helikopteri teslim edildi
17 Şubat 2021 14:23		 Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması düzenleniyor
16 Şubat 2021 23:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Üç dil biliyor, fırında çıraklık yapıyor12:42 - Uzay alanında hedef: 10 yılda 10 bin uzman12:40 - Ertelenen ALES 81 ilde yapıldı12:37 - Hadis alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor12:36 - ALES sorularını değerlendiriyoruz12:31 - Validen uyarı: Vakalar yeniden artışa geçti
12:23 - Pencereden atladı, kaldırımda yürüyen adamın üzerine düştü!12:18 - Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu12:13 - Bu tezgahların kazancı dudak uçuklatıyor!11:57 - Kaba inşaatı tamam, 10 bin kişi ibadet edebilecek11:49 - Görenlerin inanamadığı iki ilginç kaza11:29 - Teröristlerin izini süren komandoların 'keskin burunlu' yardımcıları: 'Tatya' ve 'Hızar'
11:26 - Eksi 27,1 dereceyle bu il Türkiye'nin en soğuk yeri oldu11:24 - Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı11:20 - Ezine Belediye Başkanı Yüksel'in evi kurşunlandı11:17 - Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi11:14 - TOKİ, eski stadyum alanlarını 'Millet Bahçesi'ne dönüştürerek yeşillendirdi
11:12 - Bakan Pekcan: 4 bin 827 araç e-ihale sistemi ile satıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti
Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak
Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar
'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret midir?
Eşini kayalıklardan ittikten sonra diyar diyar gezip, tatil yapmış!
Normalleşme böyle geldi: Avrupa'da iki dünyada beşinciyiz
Kamu kurumlarını çalışanların gözünde değerli kılan özellikler
Gara'ya giden HDP'li vekile soruşturma
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mem.net sözlük cafe 3
satranç 1
Yeni Nesil Doğrulama Platformu 2
kemal sunal 1
tokai 2
ermenekte karantina 2
dezenfektan 2
yazarlardan müzik tavsiyesi 1
kurallar 7
tahta kaşık 2
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam