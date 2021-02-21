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Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını bildirdi.
 21 Şubat 2021 13:21
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Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay'ın Reyhanlı ve Narlıca bölgelerinde görevli hudut birliklerinin yakaladığı kişilerden 2'sinin Heyet Tahrir Şam (HTŞ), 2'sinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
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