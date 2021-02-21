Cerrahpaşa tarihinin en büyük borç ödemesini yaptı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya (İÜC) bağlı hastanelerin geçmiş yıllara ait birikmiş toplamda 259 milyon TL'lik borç ödemesi gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından üniversite hastaneleri için 2020 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile içerisinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve (Haseki) Kardiyoloji Enstitüsü'nün de bulunduğu tüm üniversite hastanelerinin 2017, 2018, 2019 ve 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ilaç, tıbbi malzeme ve diğer borçlarına ilişkin ödemeler 28 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tamamlandı.

Böylelikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yaklaşık 235 milyon TL, Kardiyoloji Enstitüsü'nün ise yaklaşık 24 milyon TL'lik borcu kapatılmış oldu. Bu ödeme kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin borcunun yüzde 87'si, (Haseki) Kardiyoloji Enstitüsü'nün ise yüzde 99'u kapatılmış oldu. Ödenen tutar 31 Ağustos 2020 tarihi öncesi ve yapılan yasal düzenlemeyle alacaklarından belli oranda feragat eden tedarikçi firmalara yapıldı. Yapılan düzenleme ile firmaların alacaklarından feragat etmesi nedeniyle önemli miktarda kaynak tasarrufu da sağlandı. Tedarikçi firmaların feragat ettiği toplam tutar 58 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kasasında kalarak kamu yararı da sağlanmış oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü ve Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği (ÜHBD) Başkan Yardımcısı Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tüm üniversite hastanelerine yapılan bu desteğin, uzun süredir yaşanan mali süreçler için ciddi bir katkı sağladığını ifade etti. 2020 yılında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte üniversite hastanelerine ilk kez bu büyüklükte hibe şeklinde bir desteğin verildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Aydın, bundan sonraki ödeme dengeleri açısından da yol haritasının Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerince belirlendiğini, Devlet Malzeme Ofisi gibi bir güçlü alım kaynağının da üniversite hastanelerine bazı alımlarda destek sağlayacağını ifade etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin sağlık alanında en önemli eğitim ve araştırma merkezleri arasında yer aldığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Aydın, Tıp Fakültesinin Türkiye'nin en çok tercih edilen tıp fakültelerinden olduğunu, Robotik Cerrahi de dahil olmak üzere birçok teknolojik ve yeni uygulamaların da Cerrahpaşa'da yapıldığını sözlerine ekledi.