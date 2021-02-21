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CHP, 'bazı vatandaşların kaçırılma' iddialarının araştırılmasını istedi

CHP, "vatandaşların kaçırılması, kaçırıldıktan bir süre sonra bırakılması olaylarının" Meclis'te kurulacak komisyonda araştırılmasını istedi.
 21 Şubat 2021 14:12
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CHP, 'bazı vatandaşların kaçırılma' iddialarının araştırılmasını istedi

CHP, "vatandaşların kaçırılması, kaçırıldıktan bir süre sonra bırakılması olaylarının" Meclis'te kurulacak komisyonda araştırılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye'nin yakın tarihinin, faili meçhul cinayetler, gözaltında kayıplar, işkenceler ve işkencede ölümler ile dolu olduğu savunuldu.

Yakın tarihte yaşanan kötü örneklerden farklı olarak, vatandaşların kaçırılması, kaçırıldıktan bir süre sonra bırakılması olaylarının arttığı belirtildi.

Gerekçede, İstanbul Başakşehir'de 20 Ocak'ta ve Ankara'da 18 Şubat'ta yaşanan iki olayda, sokak ortasında vatandaşların, kendilerini polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığı, işkence gördüğü, darp edildiği iddiasında bulunuldu.

Bu sürece yönelik etkin bir soruşturma yürütülmediği gibi kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklamada da bulunulmadığının öne sürüldüğü gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Mafya yöntemi tarzı bu uygulamalar, kamuoyuna yansısa da etkin bir soruşturma yürütüldüğüne ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. İktidar partisinin ülkeyi yeniden 1980'ler ve 1990'lara döndürme niyetinde olduğu partili sözcülerin ve bakanların yaptığı kimi açıklamalarla deşifre olmakta, Adalet ve Kalkınma Partisi, bu yılların kötü uygulamaları için bir simge niteliği taşıyan 'Beyaz Torosları' sahiplenen bir dili tercih etmektedir."

"Vatandaşların kaçırılması, kaçırıldıktan bir süre sonra bırakılması olaylarının" Meclis'te kurulacak komisyonda araştırılması istenen gerekçede, "İstanbul ve Ankara'da 2021 yılı içinde yaşanan iki olaya yönelik tatminkar bir soruşturma yürütülmemesinin gerekçeleri ile kendini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin tespit edilebilmesini engelleyen mekanizmaların açığa çıkarılması, devlet içinde hukuk dışı yöntemlere başvuran bir grubun olup olmadığının belirlenebilmesi, ifade özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalar ile artan insan hakları ihlallerinin nedenleri, araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ederim." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı
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