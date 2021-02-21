MHP'li belediye meclis üyesi vefat etti
|21 Şubat 2021 15:16
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Malatya Doğanşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Celal Durak (66), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Doğanşehir Belediyesi Eski Zabıta Amirliği görevinde de bulunan Durak'ın cenazesi, Doğanşehir ilçe mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Ülkü Ocakları Malatya yönetimi, meclis üyeleri, AK Parti Malatya yönetimi ile Durak ailesi katıldı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Celal Durak'ın vefatı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Doğanşehir Belediye Meclis üyemiz Celal Durak'ın vefat etmesi bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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