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Koronavirüs ani görme kayıplarına neden olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığında ani görme kayıplarının yaşandığı belirlendi. Yapılan bilimsel araştırmalarda, Kovid-19'u ağır atlatan bazı genç erkeklerin, kalpte oluşan pıhtıların göz damarlarını tıkaması sonucu görme kaybı yaşadıkları tespit edildi.
 21 Şubat 2021 15:44
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Göz Vakfı Hastaneleri Direktörü Doç. Dr. Barış Yeniad, "Koronavirüsü ağır geçiren erkek hastalarda göz damarının tıkanmasına bağlı olarak görme kayıpları yaşandığı tespit edildi. Bu virüs, sinir ve kalp sistemi başta olmak üzere tüm vücut sistemini olumsuz etkileyen bir hastalıktır" dedi.

Koronavirüsün göz sağlığını da olumsuz etkilediğini belirten Yeniad, "Kovid-19'un son dönemlerde gözdeki damar tıkanıklığına sebep olduğuna ilişkin tespitler var. ABD ve Türkiye'de yapılan araştırmalarda, koronavirüsün göz damarı tıkanıklığına neden olduğu belirlendi. Koronavirüsü ağır atlatmış genç erkek hastalarda, kalpten kopan trombozların (pıhtı kitlesi) retina tabakasındaki damarları tıkayarak körlüğe sebep olduğuna ilişkin önemli yayınlar da yapıldı. Bilindiği üzere rutin Kovid-19 tedavisinde kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar var. Bu ilaçlar yaşanabilecek tıkanıkları önlemek için veriliyor" diye konuştu.

"GENELLİKLE GÖRME KAYIPLARI KALICI OLUYOR"

Koronavirüse bağlı gerçekleşen ölümlerin çoğunluğu damarlarda oluşabilecek tıkanıklıklardan kaynaklandığını belirten Doç. Dr. Barış Yeniad, "Gözün arka tabakasında bulunan ve görmeyi sağlayan retina dediğimiz bölgedeki damarın tıkanmasıyla ani görme kayıpları gerçekleşiyor. Görme kaybı ağrısız bir şekilde aniden oluşan bir durum. Genellikle tek gözde görme kaybı yaşanıyor. Retina tabakasını besleyen bir damar var. Bu damar tıkandığı zaman retina oksijensiz kalarak ani görme kaybı yaşanıyor. Göz tıkanıklığında dakikaların çok büyük bir önemi var. Doktora gitmekte geç kalınırsa, tedavinin hiçbir faydası görülmüyor. Genellikle görme kayıpları kalıcı oluyor. Göz sağlığımız hiçbir zaman eskiye dönmüyor" ifadelerini kullandı.

"NORMALDE GENÇLERDE GÖZ DAMARI TIKANIKLIĞI GÖRÜLMEZ"

Normal şartlarda gençlerde damar tıkanıklığının görülme olasılığının çok düşük olduğuna belirten Yeniad, "Göz damarlarında tıkanıklığın olabilmesi için, ileri yaşlarda gelişen kalp hastalığı, hipertansiyon ve diyabet hastalığının mevcut olması gerekiyor. Koronavirüsten dolayı göz damarlarında tıkanıklık gerçekleşen kişiler tahmin edilenin aksine genç hastalardır. Normal şartlarda genç hastalarda göz damarı tıkanıklığına pek rastlamayız. Onun için genç hastalarda göz damar tıkanıklığını koronavirüse bağlamak mümkün. Çünkü 30 ve 40'lı yaşlarda retinada damar tıkanıklığı pek rastladığımız bir durum değil" dedi.

"VÜCUTTAKİ KOVİD-19 HASARI ÖNLENİRSE DİĞER GÖZ KURTARILABİLİR"

Göz damarının tıkanması durumunda görme olasılığının azaldığına dikkati çeken Doç. Dr. Barış Yeniad, "Göz harfleri göremez, okuyamaz hale geliyor. Ancak, bir iki metrelik mesafeyi görebilir duruma geliyor. Retina bölgesinde gelişen damar tıkanıklığı ani gelişen bir durumdur. Eğer vücuttaki Kovid-19 hasarı önlenebilirse, diğer göz kurtarılabilir. Koronavirüs semptomları olan bir hasta, görmeyle ilgili problem yaşadığı durumda, vakit kaybetmeden mutlaka göz kliniklerine başvursun. Yalnızca görme kaybı olarak düşünülmesin farklı olumsuz etkiler de gelişebilir. Tespit edilen hastaların hiçbirinde öncesinde herhangi bir göz rahatsızlığı yok" diye konuştu.
DHA
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