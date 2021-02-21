Soba düzeneği kurulu panelvanda 3 kişi ölü bulundu

ANAYASA MAHKEMESİNDEN ASLİ VE SÜREKLİ KAMU HİZMETLERİNE İLİŞKİN KARAR Anayasa Mahkemesi, balık geçidi ve balık asansörü ve benzeri yapılara ilişkin projelerinin onayı, kontrollüğü ve kabulü ancak memurlara yaptırılabileceğini belirtti.