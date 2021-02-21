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MPT-76MH silahı Mehmetçik için daha hafif hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca üretilen MPT-76MH silahının Mehmetçik için daha hafif hale getirildiğini bildirdi.
 21 Şubat 2021 16:18
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MPT-76MH silahı Mehmetçik için daha hafif hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız bağlısı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda MPT-76MH'nin üretim ve deneme atışları ile Mehmetçik'in silahı kullandığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.
Anadolu Ajansı
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