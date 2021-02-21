MPT-76MH silahı Mehmetçik için daha hafif hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca üretilen MPT-76MH silahının Mehmetçik için daha hafif hale getirildiğini bildirdi.
|21 Şubat 2021 16:18
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız bağlısı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen MPT-76MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda MPT-76MH'nin üretim ve deneme atışları ile Mehmetçik'in silahı kullandığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.
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