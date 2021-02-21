1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nazire teyze 65 yaşında mantar yetiştiricisi oldu

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden önce mantar yetiştiriciliği kursuna katılan 65 yaşındaki Nazire Gelir, bu alana yönelerek üretici oldu.
 21 Şubat 2021 16:25
+Aa- Yazdır
Nazire teyze 65 yaşında mantar yetiştiricisi oldu

Kent merkezinde yaşayan Nazire Gelir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık bir yıl boyunca evinden dışarıya çıkmadı. Evde sıkılan Gelir, salgın öncesi katıldığı mantar yetiştiriciliği kursundan öğrendiklerini uygulamaya soktu.

Gelir, Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin de desteğiyle Yaşama Kent Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait pasaj içerisinde yaklaşık 35 metrekarelik alanda mantar yetiştirmeye başladı.

Ailesinin de destiğini alan Gelir, yetiştirdiği mantarın ilk hasadını gerçekleştirerek 1200 kilogram ürün elde etti.

"Bu iş sayesinde moralim düzeldi"

Nazire Gelir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında uzun süre evinde kaldığını ve bu süreçte sıkıldığını anlattı.

Koronavirüs sürecinden önce belediyenin açtığı mantar yetiştiriciliği kursuna katıldığını aktaran Gelir, öğrendikleri doğrultusunda bu alana yönelmeye karar verdiğini söyledi.

Gelir, mantar yetiştirmeye başladığını dile getirerek, "Bu iş sayesinde hem hava alıyorum hem de moralim düzeldi. Artık ne zaman hasta olacağım diye düşünüyordum. Şimdi ne zaman büyüyecek diye mantarı düşünüyorum." diye konuştu.

Toprakla uğraşmayı çok sevdiğini belirten Gelir, yaklaşık 45 gün sonra ilk yetişen mantarların hasadını ailesiyle yaptığını, elde ettiği ürünü kooperatife verdiğini, bu sayede de ev ekonomisine katkı sağladığını kaydetti.

"Alım garantili üretim yaptırıyoruz"

Kooperatif başkanı Cevat Çatladı, 6-7 aylık bir mazilerinin olduklarını belirterek, "150 metrekarede başlayıp şu an 5 bin metrekarenin üzerindeki kapalı alanda üretim yapmaktayız. Burada 72 üreticimiz var." dedi.

Üreticilere ilk etapta eğitim verdiklerini belirten Çatladı, şunları kaydetti:

"Eğitim sonrasında sertifikalarını verip üretime geçmelerini sağlıyoruz. Biz alım garantili üretim yaptırıyoruz. Onlar müşteri ve pazar arama derdine girmiyor. Kooperatif olarak biz ürünlerini alıp hallere, marketlere pazarlıyoruz. Bir üretici üretim yaptığı alana göre, kompostun tonu başına 850 lira kazanç elde ediyor. Burada yaklaşık 6 ton kompost var. 45-50 günde hesapladığımızda 5 bin lira gibi bir rakam kazanıyorlar. Bu üretime hiç ara verilmiyor. Yılda ortalama 7 dönem yapıyoruz. Üreticimiz de her dönem ürün alıyor."

- "Kurs alarak üretici olmak için bekleyen şu an 300-400 kişi var"

Kurs eğitmeni Fatih Demiral ise salgın nedeniyle kurslara ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Beklentinin çok üzerinde bir ilgi mevcut. Kurs alarak üretici olmak için bekleyen şu an 300-400 kişi var." dedi.

Demiral, kursun 22 gün sürdüğünü dile getirerek, "Bu eğitim sürecinde derslerimizin yarısı teorik yarısı da uygulama şeklinde geçiyor. Derslerimizde başarı gösteren arkadaşlarımızı daha sonra üretici olarak başlatıyoruz. Kursiyerlerimiz kendi tesislerinde, bulundukları yerde, bodrum katlarında, evlerinin altındaki boş ve atıl alanlarda, tavuk kümeslerinde, patates depolarında üretim yapıyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı
21 Şubat 2021 17:55		 İstanbul'un yavaşlayan trafiğinde kanser riski
21 Şubat 2021 15:47
Koronavirüs ani görme kayıplarına neden olabilir
21 Şubat 2021 15:44		 'Mor baklava' üretti, siparişlere yetişemiyor
21 Şubat 2021 15:41
MHP'li belediye meclis üyesi vefat etti
21 Şubat 2021 15:16		 Hadis alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı
21 Şubat 2021 14:57
Trafiği rahatlatacak projenin yüzde 60'ı tamamlandı
21 Şubat 2021 14:32		 Baş ağrısının nedeni doktorları bile şaşırttı
21 Şubat 2021 14:30
Elon Musk'ın annesi: Kadına şiddet dünyanın derdi
21 Şubat 2021 14:00		 Çocuklar okula dönmeye hazır mı?
21 Şubat 2021 13:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:14 - Çelik'ten şehitlerin babasına 'saldırganlar yakalanacak' sözü17:58 - Vakaların arttığı ilçede halk pazarları kurulmayacak17:55 - Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı17:51 - Ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyorlar17:43 - 34 yıldır çalıştığı TİGEM'e genel müdür oldu17:42 - Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran faaliyetleri devam ediyor
17:38 - Türkiye'de kaç kişi sosyal medya kullanıyor?16:55 - Fahrettin Altun, PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı16:53 - İthal altın için 'ayar raporu ibraz zorunluluğu' getirildi16:52 - THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı16:50 - Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı16:49 - Kırkdilim Tünelleri'nde sona geliniyor
16:41 - Harbiye Askeri Müzesi sanal ortamda gezilebilecek16:26 - O firmanın sözleşmesi feshedildi, hakkında dava açıldı16:25 - Nazire teyze 65 yaşında mantar yetiştiricisi oldu16:21 - Türk savunma sanayisinden 'sualtı telefonu' ihracatı16:18 - MPT-76MH silahı Mehmetçik için daha hafif hale getirildi
16:14 - Soba düzeneği kurulu panelvanda 3 kişi ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti
Eşini kayalıklardan itip, sigorta parasıyla tatil yapmış!
Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu
ALES sorularını değerlendiriyoruz
İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar
Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak
Bu tezgahların kazancı dudak uçuklatıyor!
'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret midir?
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kemal sunal 1
dezenfektan 2
durduk yere akla gelen replikler 2
Papua Yeni Gine 1
balık lokantası 1
kardelen 1
duvar kağıdı 2
maaş günü 4
mem.net sözlük cafe 1
yazarlardan müzik tavsiyesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam