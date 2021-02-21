O firmanın sözleşmesi feshedildi, hakkında dava açıldı
|21 Şubat 2021 16:26
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Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Müdürlüğün mülkiyetindeki narenciye bahçesinin korunması ve halkın yararlanmasının öncelikli amaç olduğu belirtildi.
Bahçenin bakımlarını yeterince yapmayan önceki kiracının sözleşmesinin feshedilip hakkında dava açıldığı kaydedilen açıklamada, "Narenciye bahçesinin bakımları yapılmakta olup, rutin bakımları ve doğal çim ekilen alanlar dahil boş alanlara fidan ekimi için uygun mevsim koşulları beklenmektedir. Kamuoyuna saygıyla sunulur." ifadelerine yer verildi.
Avni Tolunay Caddesi'ndeki narenciye bahçesini kiralayan firmanın ağaçları kesip yerine çim ekmesi tepki çekmişti.
Bölgede toplanan ve aralarında AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da bulunduğu vatandaşlar, ağaçların kesilmesine tepki göstermişti.
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