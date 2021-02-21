1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların geçici olarak durdurulma kararının 7 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.
 21 Şubat 2021 16:52
+Aa- Yazdır
THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail yetkili makamlarınca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar, 7 Mart'a kadar geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

Yolcuların bilet işlemlerini "850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İthal altın için 'ayar raporu ibraz zorunluluğu' getirildi
21 Şubat 2021 16:53		 Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı
21 Şubat 2021 16:50
Kırkdilim Tünelleri'nde sona geliniyor
21 Şubat 2021 16:49		 Türkiye genç nüfusuyla yabancı yatırımcılara fırsatlar sunuyor
20 Şubat 2021 17:31
Ankara'da cerrahi eldiven fabrikası kuruluyor
20 Şubat 2021 17:29		 Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi
20 Şubat 2021 12:10
Mali müşavirler vergi sisteminde reform yapılmasını talep etti
20 Şubat 2021 11:06		 Türkiye Ay'a iniş projesinde, roketleri Somali'den fırlatacak
20 Şubat 2021 09:19
Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi
20 Şubat 2021 07:40		 Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu duyurdu
20 Şubat 2021 02:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:14 - Çelik'ten şehitlerin babasına 'saldırganlar yakalanacak' sözü17:58 - Vakaların arttığı ilçede halk pazarları kurulmayacak17:55 - Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı17:51 - Ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyorlar17:43 - 34 yıldır çalıştığı TİGEM'e genel müdür oldu17:42 - Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran faaliyetleri devam ediyor
17:38 - Türkiye'de kaç kişi sosyal medya kullanıyor?16:55 - Fahrettin Altun, PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı16:53 - İthal altın için 'ayar raporu ibraz zorunluluğu' getirildi16:52 - THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı16:50 - Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı16:49 - Kırkdilim Tünelleri'nde sona geliniyor
16:41 - Harbiye Askeri Müzesi sanal ortamda gezilebilecek16:26 - O firmanın sözleşmesi feshedildi, hakkında dava açıldı16:25 - Nazire teyze 65 yaşında mantar yetiştiricisi oldu16:21 - Türk savunma sanayisinden 'sualtı telefonu' ihracatı16:18 - MPT-76MH silahı Mehmetçik için daha hafif hale getirildi
16:14 - Soba düzeneği kurulu panelvanda 3 kişi ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti
Eşini kayalıklardan itip, sigorta parasıyla tatil yapmış!
Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu
ALES sorularını değerlendiriyoruz
İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar
Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak
Bu tezgahların kazancı dudak uçuklatıyor!
'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret midir?
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazarlardan müzik tavsiyesi 1
yavşak 2
kola iddialaşması 1
lüsid rüya 1
Bağdat pili 1
aşk oyunu 5
tokai 2
düdüklü tencere 2
dezenfektan 2
Papua Yeni Gine 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam