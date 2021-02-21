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İthal altın için 'ayar raporu ibraz zorunluluğu' getirildi

Söz konusu ithalat işlemlerinde şeffaflığın ve güvenilirliğin artırılması amacıyla "ayar raporları"nın yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenebileceği hüküm altına alındı
 21 Şubat 2021 16:53
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İthal altın için 'ayar raporu ibraz zorunluluğu' getirildi

Türkiye'ye ithal edilen altının niteliğinin belirlenmesi için standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde gümrük idarelerine "ayar raporu" ibraz edilmesi zorunlu hale getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne göre, ithal edilen altının niteliğinin belirlenmesinin önem arz ettiği göz önünde bulundurularak standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde gümrük idarelerine "ayar raporu" ibraz edilmesi zorunlu kılındı.

Söz konusu ithalat işlemlerinde şeffaflığın ve güvenilirliğin artırılması amacıyla söz konusu "ayar raporları"nın yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenebileceği hüküm altına alındı.

Ayrıca, tebliğde tüm standart işlenmemiş kıymetli maden ithalat işlemleri için Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan Rafineriler Listesi'nde yer alan rafinerilerce üretilmiş olma ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunluluğu getirildi.

Öte yandan, işlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca "peşin", "mal mukabili" ve "bedelsiz" ödeme şekilleri ile ithal edilmesinin mümkün olduğu düzenlenerek "bedelsiz" ödeme şekliyle gerçekleştirilebilecek işlenmemiş kıymetli maden ithalatı tebliğde belirtilen usul ve hallerle sınırlandırıldı. Bunlara ek olarak standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi uygulamasına son verildi.

- Bakanlığa yapılan tüm başvurularda yeni hükümler uygulanacak

Standart işlenmemiş kıymetli madenlerden sonra Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında yapılanlar hariç olmak üzere standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin de Merkez Bankası ile beraber tek ithal mercisi haline gelen "Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları"nın faaliyetlerinin düzenlendiği, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'de (Tebliğ No: 2006/1) de bir dizi değişikliğe gidildi.

Yönetmelik ve söz konusu tebliğde, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve BİST'te kıymetli madenleri işlem gören rafinerilerin, kuruluş ve faaliyet şartlarında, kurucu ortakların taşıması gereken şartlar ve sermaye koşullarında değişiklikler ile kurumsal yönetim ve iç sistemlere ilişkin hükümler ve kuruluşların BİST tarafından yayımlanacak düzenlemelere uyumunun bağımsız denetimi öngörüldü. Böylece kuruluşların uluslararası standartlarla uyumlu, şeffaf ve hesap verebilir olmaları amaçlanıyor.

Ayrıca, kıymetli maden aracı kuruluşlarının ithalat işlemlerine ilişkin detaylı düzenlemelere yer verildi ve halihazırda faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşları ile rafinerilerin durumlarını 1 Temmuz'a kadar yeni hükümlere uygun hale getirmek zorunda olduğu, Bakanlığa yapılan tüm başvurularda yeni hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alındı.

- Bakanlığa yetki

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'de de (İhracat Bedelleri Hakkında) (2018-32/48) yapılan değişiklik ile Hazine ve Maliye Bakanlığına kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisi verildi.
Anadolu Ajansı
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