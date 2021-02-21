1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran faaliyetleri devam ediyor

Yunanistan'ın istişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak'tan bu yana Ege'de, gerginliği tırmandırmaya yönelik tatbikattan, denizaltı görevlerine kadar birçok faaliyeti yerine getirdiği, uzlaşmaz tutum ve söylemlerine devam ettiği bildirildi.
 21 Şubat 2021 17:42
+Aa- Yazdır
Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran faaliyetleri devam ediyor

TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı. Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda Çeşme gemisinin söz konusu çalışmalarına ilişkin, 'faaliyetin iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesini kolaylaştırmayan bir hareket' değerlendirilmesinde bulundu. Bunun üzerine değerlendirmesi sorulan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TCG Çeşme araştırma gemisinin yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacağını belirtti. Kaynaklar, deniz tabanını kapsamayan çalışmaların 1976 Bern Mutabakatı'na tamamen uygun olarak gerçekleştirildiği vurgusunu da yaptı. Benzer faaliyetlerin yakın zamanda Yunanistan tarafından da gerçekleştirildiğini anımsatan kaynaklar, Kasım-Aralık 2020'de Midilli Adası kuzeyi ve batısında, Sakız ve Ahikerya Adaları kuzeyinde uluslararası suları da kapsayan deniz alanlarında Yunan Deniz Kuvvetleri bağlısı HS Naftilos araştırma gemisinin benzer çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak'tan sonraki dönemde AEGAEO araştırma gemisi tarafından Girit ile Mora yarımadası arasındaki uluslararası suları da kapsayan deniz alanlarında su altı çalışmaları gerçekleştirildiğine dikkati çeken kaynaklar, "Hali hazırda Yunanistan, 18 Şubat 2021 tarihli NAVTEX ilanıyla Girit Kuzeyinde başlattığı ve ne zaman biteceği belli olmayan sualtı çalışmalarına devam etmektedir" ifadesini kullandı.

TCG Çeşme'nin faaliyetlerini, uluslararası hukuka ve karşılıklı anlaşmalara tamamen uygun olarak icra edilen bilimsel ve teknik çalışmalar olarak nitelendiren kaynaklar, şu açıklamalarda bulundu:

"Yunanistan'ın Türkiye'nin gerginliği tırmandıran eylemlerde bulunduğumuza yönelik açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi, ülkelerimiz arasında istişari görüşmelerin sürdüğü bu dönemde Yunanistan'ın uluslararası toplumun aleni bir şekilde yanıltılmak niyetiyle yaptığı aşikar olan bu açıklamalar esefle ve hayretle izlenmektedir. Yunanistan'ın sorunların görüşmeler ve diyalog yoluyla çözülmesini arzulamayan, gerginlikten yana ve uzlaşmaz tavrının açık bir göstergesidir."

KOMŞU'DAN 'PROVOKATİF' FAALİYETLER

Yunanistan'ın istişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak'tan bu yana, İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı'nı gerçekleştirdiğini, 10-17 Şubat 2021 tarihlerindeki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayınladığı Denizaltı İlanlarında (SUBDANGER-Denizaltı Tehlike Sahası) gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan ettiğini hatırlatan kaynaklar, şunları söyledi:

"Benzer şekilde, Ege Denizi ve Akdeniz'de 17 Mart-27 Nisan 2021 tarihleri arasında atışlı eğitim yapılacağına yönelik Denizaltı İlanında gayri askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek Adalarının karasularını kapsayan sahalar ilan etmesi gerginliği tırmandırma gayretinde olan tarafın Yunanistan olduğunu gözler önüne sermektedir. Yunanistan'ın istişari görüşmeler sürecinde bile devam eden provokatif eylemlerine karşı Türkiye sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayalı, karşılıklı diyalog ve görüşmeler yoluyla, ciddi ve samimi bir yaklaşımla, hakkaniyetli ve adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasına yönelik sabırlı, kararlı ve soğukkanlı tutumunu korumaktadır. Başlangıçtan beri sürdürdüğümüz bu yapıcı tutumumuza karşı Yunanistan'dan beklentimiz, uzlaşmaz tutumundan ve gerginliği tırmandırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçerek samimi bir yaklaşımla sorunların diyalog ve görüşmeler yoluyla çözümüne gayret sarf etmesidir."

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çelik'ten şehitlerin babasına 'saldırganlar yakalanacak' sözü
21 Şubat 2021 18:14		 Fahrettin Altun, PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı
21 Şubat 2021 16:55
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine yeşil alan yapılacak
21 Şubat 2021 15:27		 Yüz yüze yapılacak sınavlar için tüm hazırlıklar tamamlandı
21 Şubat 2021 15:17
CHP, 'bazı vatandaşların kaçırılma' iddialarının araştırılmasını istedi
21 Şubat 2021 14:12		 Babacan'ı eleştiren DEVA Partisi kurucularından Yıldırım'a disiplin soruşturması
21 Şubat 2021 09:30
İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar
21 Şubat 2021 08:54		 21 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
21 Şubat 2021 00:01
Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
20 Şubat 2021 23:30		 Bakan Soylu: Türkiye'nin etrafını çevrelemeye çalışıyorlar
20 Şubat 2021 21:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:14 - Çelik'ten şehitlerin babasına 'saldırganlar yakalanacak' sözü17:58 - Vakaların arttığı ilçede halk pazarları kurulmayacak17:55 - Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı17:51 - Ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyorlar17:43 - 34 yıldır çalıştığı TİGEM'e genel müdür oldu17:42 - Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran faaliyetleri devam ediyor
17:38 - Türkiye'de kaç kişi sosyal medya kullanıyor?16:55 - Fahrettin Altun, PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı16:53 - İthal altın için 'ayar raporu ibraz zorunluluğu' getirildi16:52 - THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı16:50 - Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı16:49 - Kırkdilim Tünelleri'nde sona geliniyor
16:41 - Harbiye Askeri Müzesi sanal ortamda gezilebilecek16:26 - O firmanın sözleşmesi feshedildi, hakkında dava açıldı16:25 - Nazire teyze 65 yaşında mantar yetiştiricisi oldu16:21 - Türk savunma sanayisinden 'sualtı telefonu' ihracatı16:18 - MPT-76MH silahı Mehmetçik için daha hafif hale getirildi
16:14 - Soba düzeneği kurulu panelvanda 3 kişi ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti
Eşini kayalıklardan itip, sigorta parasıyla tatil yapmış!
Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu
ALES sorularını değerlendiriyoruz
İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar
Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak
Bu tezgahların kazancı dudak uçuklatıyor!
'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret midir?
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seyyah 1
yeni türkü 4
2021 süper lig şampiyonu 3
pöç 1
sürfile 2
düz duvara tırmanmak 2
kurallar 7
tuvtürk kredi kartı geçerli 2
kemal sunal 1
mem.net sözlük cafe 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam