1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

34 yıldır çalıştığı TİGEM'e genel müdür oldu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) 1987 yılında ziraat mühendisi olarak işe başlayan Sait Kocabay, 34 yıl boyunca her kademede görev yaptıktan sonra vekaleten genel müdürlüğe atandı.
 21 Şubat 2021 17:43
+Aa- Yazdır
34 yıldır çalıştığı TİGEM'e genel müdür oldu

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece'nin Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı olması ardından, TİGEM Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Sait Kocabay atandı. 1987 yılında Kahramanmaraş Tarım İşletmesinde ziraat mühendisi olarak göreve başlayan Kocabay, TİGEM bünyesinde, teknik şef, işletme müdür yardımcısı, işletme müdürü, şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcılığı görevlerinin ardından Genel Müdür Vekili olarak görevine devam ediyor. Meslek hayatı boyunca TİGEM dışında hiç bir kurumda çalışmayan Kocabay, TİGEM bünyesindeki Polatlı Tarım İşletmesini ziyaret etti. Kocabay, koyun ahırlarını ziyaret ederek, kuzu doğumları hakkında bilgi aldı.

'BU SENE 124 BİN KUZU BEKLİYORUZ'

TİGEM'in 2021 yılı hedeflerini DHA'ya anlatan Kocabay, Polatlı Tarım İşletmesinden bu sene kuzu doğumlarında fire verilmediği ve ikiz doğumda beklenen standartların yakalandığını söyledi. Kocabay, işletmede bu sene doğan kuzu sayısının 4 bin 189'a ulaştığını, TİGEM toplamında da şu an itibarıyla 70 bin 185 kuzu dünyaya geldiğini kaydetti. TİGEM'in 210 bin küçükbaş hayvan varlığı olduğunu hatırlatan Kocabay, 11 ırkı koyun ve 2 ırkı keçi olmak üzere 13 ırkta küçükbaşta damızlık hayvan yetiştiriciliği faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Türkiye'nin koyun ıslahı konusunda en büyük kuruluşunun TİGEM olduğunu hatırlatan Kocabay, "TİGEM'in 210 bin toplam koyun varlığı var. 9 işletmemizde sürdürülen koyunculuk faaliyetlerinde Ceylanpınar işletmemizde kuzu doğumlarını tamamladık. Diğer 8 işletmemizde kuzu doğumları devam ediyor. Mart ayı sonuna kadar 124 bin kuzu bekliyoruz" dedi.

'2021 YILI KOYUN SATIŞLARIMIZ BAŞLADI'

210 bin küçükbaş hayvan varlığını artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Kocabay, "2021 yılında biz bu sayıyı 235 bin başa, 2023 yılı hedefi olarak 300 bin başa çıkarmayı hedefliyoruz. 2020 yılında toplam 22 bin baş üstün vasıflı damızlık koyunlarımızı ülkemiz yetiştiricileriyle buluşturduk. 2021 yılında da 24 bin baş damızlık koyunu ülkemiz yetiştiricileriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu yılki koyun satışlarımızı bugün itibarıyla başlattık. Bu satışlarımız Ağustos ayına kadar devam ediyor. Özellikle dişi koyunları Ağustos ayına kadar; ama yıl boyunca koç tedariğini üreticilerimiz tüm işletmelerimizden tedarik edebilirler" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyorlar
21 Şubat 2021 17:51		 Korumaların film sahnelerini aratmayan zorlu eğitimi
21 Şubat 2021 14:52
Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti
21 Şubat 2021 10:59		 Sağlık çalışanlarının oda ve birlik problemi
21 Şubat 2021 07:50
Ziraat mühendisleri için sertifika zorunluluğu kaldırıldı
19 Şubat 2021 09:08		 Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
19 Şubat 2021 07:45
Ankara'daki YHT kazası davasında TCDD Genel Müdürü tanık olarak dinlendi
18 Şubat 2021 22:22		 Hollanda TV'sinde haber olan o doktor: Çok mutluyuz
16 Şubat 2021 22:36
İstanbul Emniyeti'nden ilkokul öğrencilerine hediye sürprizi
15 Şubat 2021 19:34		 Milyoner avukatlar vergi rekortmeni oldu
14 Şubat 2021 13:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:14 - Çelik'ten şehitlerin babasına 'saldırganlar yakalanacak' sözü17:58 - Vakaların arttığı ilçede halk pazarları kurulmayacak17:55 - Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı17:51 - Ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyorlar17:43 - 34 yıldır çalıştığı TİGEM'e genel müdür oldu17:42 - Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran faaliyetleri devam ediyor
17:38 - Türkiye'de kaç kişi sosyal medya kullanıyor?16:55 - Fahrettin Altun, PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı16:53 - İthal altın için 'ayar raporu ibraz zorunluluğu' getirildi16:52 - THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı16:50 - Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı16:49 - Kırkdilim Tünelleri'nde sona geliniyor
16:41 - Harbiye Askeri Müzesi sanal ortamda gezilebilecek16:26 - O firmanın sözleşmesi feshedildi, hakkında dava açıldı16:25 - Nazire teyze 65 yaşında mantar yetiştiricisi oldu16:21 - Türk savunma sanayisinden 'sualtı telefonu' ihracatı16:18 - MPT-76MH silahı Mehmetçik için daha hafif hale getirildi
16:14 - Soba düzeneği kurulu panelvanda 3 kişi ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti
Eşini kayalıklardan itip, sigorta parasıyla tatil yapmış!
Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu
ALES sorularını değerlendiriyoruz
İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar
Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak
Bu tezgahların kazancı dudak uçuklatıyor!
'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret midir?
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar yükseliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dezenfektan 2
Yeni Nesil Doğrulama Platformu 3
kurallar 7
durduk yere akla gelen replikler 2
düdüklü tencere 2
pöç 1
Papua Yeni Gine 1
Doğru mu Platformu 1
oluklu balina 1
lüsid rüya 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam