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Vakaların arttığı ilçede halk pazarları kurulmayacak

Edirne'nin İpsala ilçesinde vatandaşlar son günlerde artış gösteren corona virüs vakaları nedeniyle ev ziyaretleri, taziye ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yapmamaları konusunda uyarıldı. İlçe merkezi, belde ve köylerde tedbir amacıyla 1 hafta süreyle halk pazarları kurulmayacak.
 21 Şubat 2021 17:58
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Vakaların arttığı ilçede halk pazarları kurulmayacak

İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşlar ilçede corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle ev ziyaretleri, taziye, mevlit ve asker uğurlaması gibi etkinlikler yapmamaları konusunda uyarılırken, merkez, belde ve köylerde 1 hafta süreyle tedbir amaçlı halk pazarlarının kurulmayacağı bildirildi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA KALABALIKLARA GİRMEYELİM'

Açıklamada, ziyaret ve toplu etkinliklerle hastalığın yayıldığı belirtilerek, "Son günlerde ilçemizde maalesef Covid-19 vakaları artış göstermektedir. Artış verilerine ve bulaş kaynağına baktığımızda ev ziyaretleri, hayırlı olsun ziyaretleri, asker uğurlaması, taziye, mevlit okutma vb. etkinliklerden dolayı Covid-19'a yakalanma oranı gittikçe artmaktadır. Bu çerçevede lütfen, Komşu ziyareti yapmayalım, misafir kabul etmeyelim. Zorunlu olmadıkça kalabalıklara girmeyelim. Ziyaret ve gezilerimizi erteleyelim. Evlerimizi, binalarımızı ve işyerlerimizi her gün belirli aralıklarla havalandıralım. Evlerde tertip edilen gün, taziye, kız isteme, nişan, asker uğurlama, doğum günü, kuran okutma, mevlit, hayırlı olsun ziyaretleri, toplantı vb. etkinlikleri kesinlikle yapmayalım" denildi.

1 HAFTA SÜREYLE HALK PAZARLARI KURULMAYACAK

İlçe merkezi, belde ve köylerde 1 hafta süreyle halk pazarı kurulmayacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İpsala İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile salgın tedbirleri kapsamında, hareketliliği, teması ve vaka sayılarını azaltmak ve yerleşim yerleri arasındaki yoğun sirkülasyonu önlemek amacıyla, İpsala ilçesi merkez, beldeler ve köyler de dahil olmak üzere halk pazarları 1 hafta süreyle tedbir amacıyla faaliyet göstermeyecektir. Pazarlarımız bu süreç içerisinde kurulmayacaktır"

Öte yandan ilçe merkezi, belde ile köylerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili polis ve jandarmanın denetimlerini arttırdığı, ayrıca dezenfeksiyon çalışmalarının da sürdürüldüğü bildirildi.
DHA
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