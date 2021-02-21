1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çelik'ten şehitlerin babasına 'saldırganlar yakalanacak' sözü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da mezar taşları tahrip edilen 15 Temmuz şehidi polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babasıyla telefonla yaptığı görüşmede, saldırganların en kısa zamanda yakalanacağını söyledi.
 21 Şubat 2021 18:14
+Aa- Yazdır
Çelik'ten şehitlerin babasına 'saldırganlar yakalanacak' sözü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da mezar taşları tahrip edilen 15 Temmuz şehidi polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babasıyla telefonla yaptığı görüşmede, saldırganların en kısa zamanda yakalanacağını söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, mezarları kırılıp tahrip edilen 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler ile akrabalarına ait mezar taşlarının bulunduğu merkez Yüreğir ilçesindeki Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığına gelerek ikiz şehitlerin babası Ali Oruç'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ay, mezar başında dua ederken, tahrip edilen mezar taşları yerlerine konuldu. Şehitlerden birinin fotoğrafının konulduğu cam bölümün kırık olduğunu gören şehitlerin babası Ali Oruç, "Oğlum gerçek hayatta da yaralanarak şehit olmuştu. Fotoğrafına da zarar verdiler" diyerek gözyaşı döktü.

Başkan Ay, şehit babasını teskin edip mezarlıktan dışarı çıkardı. Daha sonra Ay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile şehit ikizlerin babasıyla görüştürdü. Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletip, emniyet ekiplerin çalıştığını en kısa zamanda bunu yapanların yakalanacağını söyledi.

Şehit kabirlerinin de arasında olduğu 79 mezar tahrip edildi

Bunun üzerine şehit babası, "Benim oğlum vatan için şehit oldu oğlumdan ne istediler" dedi.

Ömer Çelik, şehitlere dokunmaya kimsenin yüreğinin yetmeyeceğini ifade ederek, "Onlar vatan yolunda Allah için şehit oldular. En kısa zamanda faaliler bulunup ortaya çıkartılacak" dedi.

Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ikiz şehitlerin babasıyla görüşüp, geçmiş olsun dileğinde bulundu, emniyetin bütün birimlerinin saldırganı yakalamak için çalıştığını söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da şehit polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un bütün Türkiye'nin çocuğu olduğunu, şepitlere yapılan saygısızlığın bütün Türkiye'ye yapıldığını ifade ederek, "AK Parti olarak tüm şehitlere sahip çıktıkları gibi 15 Temmuz şehidi ikiz polislere de sahip çıkacağız. Emniyet birimleri burada çalışıyorlar failler en kısa sürede yakalanacak. İkiz polis memurlarının dışında çok sayıda mezarı tahrip etmişler, bu ne insanlığa sığar ne de geleneklerimizde mezara zarar vermek vardır. AK Parti olarak bunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

İkiz şehitlerin babası Ali Oruç ise şehitliğin girişindeki oğullarının fotoğraflarına bakarak, "Bunlara nasıl kıydınız bunlar size ne yaptı. Sadece vatan için şehit oldu bu çocuklar. Benim tek isteğimi faallerin biran önce yakalanması bir diğer isteğimde bu devleti ülkeyi sevmeyenler bu ülkeyi terk etsinler. Hem ülkede yaşıyorlar hem de neden böyle şeyler yapıyorlar. diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra Adana Vali Süleyman Elban şehitliğe geldi. Vali Elban, "Şehitlerle birlikte 79 mezar tahrip edildi. Üzgünüz bir sürü ailenin duygusu tahrip edildi çalışmalar başlatıldı. Failler yakalanınca gerçek ortaya çıkacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şehit Fethi Sekin külliyesi bu yıl inşa edilecek
21 Şubat 2021 19:38		 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı görüştü
21 Şubat 2021 19:34
Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü
21 Şubat 2021 19:01		 Diyanetten 'personel sayısının arttığı' iddiasına yalanlama
21 Şubat 2021 18:49
Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran faaliyetleri devam ediyor
21 Şubat 2021 17:42		 Fahrettin Altun, PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı
21 Şubat 2021 16:55
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine yeşil alan yapılacak
21 Şubat 2021 15:27		 Yüz yüze yapılacak sınavlar için tüm hazırlıklar tamamlandı
21 Şubat 2021 15:17
CHP, 'bazı vatandaşların kaçırılma' iddialarının araştırılmasını istedi
21 Şubat 2021 14:12		 Babacan'ı eleştiren DEVA Partisi kurucularından Yıldırım'a disiplin soruşturması
21 Şubat 2021 09:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:38 - Şehit Fethi Sekin külliyesi bu yıl inşa edilecek19:34 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı görüştü19:01 - Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü18:59 - İnsan faaliyetleri tatlı su balıklarının neslini tüketiyor18:49 - Diyanetten 'personel sayısının arttığı' iddiasına yalanlama18:44 - Personel alımlarında, başvuruları almayan belediyeler ve il özel idareleri nasıl şikayet edilmeli?
18:33 - Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı18:27 - 16 ilde faaliyete geçecek, 50 bin kişiye istihdam sağlayacak18:14 - Çelik'ten şehitlerin babasına 'saldırganlar yakalanacak' sözü17:58 - Vakaların arttığı ilçede halk pazarları kurulmayacak17:55 - Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı17:51 - Ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyorlar
17:43 - 34 yıldır çalıştığı TİGEM'e genel müdür oldu17:42 - Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran faaliyetleri devam ediyor17:38 - Türkiye'de kaç kişi sosyal medya kullanıyor?16:55 - Fahrettin Altun, PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı16:53 - İthal altın için 'ayar raporu ibraz zorunluluğu' getirildi
16:52 - THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti
Eşini kayalıklardan itip, sigorta parasıyla tatil yapmış!
Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu
ALES sorularını değerlendiriyoruz
İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar
Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak
Bu tezgahların kazancı dudak uçuklatıyor!
Validen uyarı: Vakalar yeniden artışa geçti
Türkiye 'Hayat Kimliğinle Kolay' dedi! Başvuru 1 milyonu geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dezenfektan 2
Merkel'in maske paniği 1
sürfile 2
amazon ormanları 2
pöç 1
En uzun canlı 1
solak çocukları sağ elini kullanmaya zorlamak 1
define 1
Gürültü sınırı 1
ney 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam