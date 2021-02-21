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16 ilde faaliyete geçecek, 50 bin kişiye istihdam sağlayacak

Tarımsal kalkınma hamlesi başlatan hükümet, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'yle 50 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak. 16 ilde faaliyete geçecek olan sanayi bölgeleri bünyesinde besi ve süt sığırcılığı, koyun ve keçi yetiştiriciliği, manda yetiştiriciliği, meyvecilik, fide ve fidancılık gibi faaliyetler yürütülecek.
 21 Şubat 2021 18:27
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16 ilde faaliyete geçecek, 50 bin kişiye istihdam sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında besicilik ve sera alanında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) kuracak. Bu yıl 50 bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiği OSB'lere, 51 milyon lira da kredi tahsis edilecek.

BAŞVURULAR VALİLİKLERE YAPILIYOR

Hükümetin tarım alanında üretime katma değer sağlayacak yeni projesi olan TDİOSB kapsamında bu yıl tarımsal alanda 50 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri için 16 ilde kurulmaya başlanan TDİOSB'lar bünyesinde besi ve süt sığırcılığı, koyun ve keçi yetiştiriciliği, manda yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği ile seracılık, meyvecilik, fide ve fidancılık, çiçekçilik, tohumculuk faaliyetleri yürütülecek.

Projeye tüm üreticiler başvurabilirken, başvurular valiliklere yapılıyor. Proje ile orta ve büyük ölçekli modern tarımsal işletmelerin sayısal olarak artırılmasına katkı sağlamak amaçlanırken markalaşma ile yetiştirici gelirlerinin de artırılması hedefleniyor.

55 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Tarım ve hayvancılık alanında uygulanan doğru politikalarla 2020'nin son üç çeyreğinde yüzde 5.3 büyüyen tarım sektörü, geçen yıl 21 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak rekor kırdı. Türkiye son 3 yılda tarım sektöründe yaklaşık 55 milyar dolarlık ihracat yaparken, 17 milyar dolar da dış ticaret fazlası verdi.

Hükümetin destek politikaları kapsamında ise geçtiğimiz yıl üreticilere 22 milyar lira nakit destek ödemesi yapılırken, sektörün dinamizmini koruması için bu yıl da 23 milyar lira destek verilecek.

16 İLDE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Sabah'ın haberine göre proje kapsamında Ankara-Çubuk, Amasya-Suluova, Gaziantep-Oğuzeli, Eskişehir-Beylikova, Hatay-Altınözü-Enek, Kars, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa ve Batman'da besicilik faaliyetinde bulunacak OSB'lerin kurulumları tamamlanacak.

Ayrıca Yalova-Çiftlikköy'de çiçekçilik, Denizli- Sarayköy, Ağrı- Diyadin ve Samsun- Bafra'da ise sera OSB'lerin kurulması çalışmalarında sona gelinirken, aynı şekilde İzmir Dikili ve Zonguldak Çaycuma'da ise sera bölgeleri kurularak bitkisel üretim gerçekleştirilmesi için inşaat çalışmalarına bu yıl başlanacak.

700 PARSELDE ÜRETİME GEÇİLDİ

TDİOSB bölgelerine 2021 yılında 51 milyon lira kredi verilecek. Bugüne kadar OSB'lerde yaklaşık 700 parselde üretime geçilirken buralarda 4 bin kişi istihdam edildi. OSB'lerin tamamının bu yıl faaliyete geçmesi ile birlikte yıl içerisinde ilave 50 bin kişi daha tarımda istihdam edilecek.
Sabah
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