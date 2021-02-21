1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Görev yaptığı Bitlis'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bir hafta süren yaşam mücadelesine yenik düşen Jandarma Uzman Çavuş Ömer Çiftçi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
 21 Şubat 2021 18:33
+Aa- Yazdır
Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Görev yaptığı Bitlis'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bir hafta süren yaşam mücadelesine yenik düşen Jandarma Uzman Çavuş Ömer Çiftçi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Van'daki bir özel hastaneden alınarak Şanlıurfa'ya getirilen Jandarma Uzman Çavuş Ömer Çiftçi için Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Güzelkuyu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özgeçmişinin okunması, Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur'un yaptığı dualar ve cenaze namazının kılınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarına alınan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Çiftçi'nin naaşı, Güzelkuyu Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Genç yaşta vefat eden Uzman Çavuş Çiftçi'nin ailesine sabırlar dileyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ailenin fertleriyle görüşerek başsağlığı dileklerini iletti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İnsan faaliyetleri tatlı su balıklarının neslini tüketiyor
21 Şubat 2021 18:59		 Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı
21 Şubat 2021 17:55
Nazire teyze 65 yaşında mantar yetiştiricisi oldu
21 Şubat 2021 16:25		 İstanbul'un yavaşlayan trafiğinde kanser riski
21 Şubat 2021 15:47
Koronavirüs ani görme kayıplarına neden olabilir
21 Şubat 2021 15:44		 'Mor baklava' üretti, siparişlere yetişemiyor
21 Şubat 2021 15:41
MHP'li belediye meclis üyesi vefat etti
21 Şubat 2021 15:16		 Hadis alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı
21 Şubat 2021 14:57
Trafiği rahatlatacak projenin yüzde 60'ı tamamlandı
21 Şubat 2021 14:32		 Baş ağrısının nedeni doktorları bile şaşırttı
21 Şubat 2021 14:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:38 - Şehit Fethi Sekin külliyesi bu yıl inşa edilecek19:34 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı görüştü19:01 - Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü18:59 - İnsan faaliyetleri tatlı su balıklarının neslini tüketiyor18:49 - Diyanetten 'personel sayısının arttığı' iddiasına yalanlama18:44 - Personel alımlarında, başvuruları almayan belediyeler ve il özel idareleri nasıl şikayet edilmeli?
18:33 - Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı18:27 - 16 ilde faaliyete geçecek, 50 bin kişiye istihdam sağlayacak18:14 - Çelik'ten şehitlerin babasına 'saldırganlar yakalanacak' sözü17:58 - Vakaların arttığı ilçede halk pazarları kurulmayacak17:55 - Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı17:51 - Ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyorlar
17:43 - 34 yıldır çalıştığı TİGEM'e genel müdür oldu17:42 - Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran faaliyetleri devam ediyor17:38 - Türkiye'de kaç kişi sosyal medya kullanıyor?16:55 - Fahrettin Altun, PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı16:53 - İthal altın için 'ayar raporu ibraz zorunluluğu' getirildi
16:52 - THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti
Eşini kayalıklardan itip, sigorta parasıyla tatil yapmış!
Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu
ALES sorularını değerlendiriyoruz
İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar
Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak
Bu tezgahların kazancı dudak uçuklatıyor!
Validen uyarı: Vakalar yeniden artışa geçti
Türkiye 'Hayat Kimliğinle Kolay' dedi! Başvuru 1 milyonu geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiperkarotenemi 1
elektrikli yılan balığı 1
tokai 2
dezenfektan 2
düz duvara tırmanmak 2
Türkiye Satranç Öğreniyor Projesi 1
torpedo balığı 1
durduk yere akla gelen replikler 2
solak çocukları sağ elini kullanmaya zorlamak 1
Papua Yeni Gine 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam