Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü
Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti.
|21 Şubat 2021 19:01
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Sağlık Bakanlığı 21 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1.185 oldu, 5 bin 002 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 601 olarak açıklandı.
Test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 060, ağır hasta sayısı 1.185 oldu.
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