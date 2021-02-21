Personel alımlarında, başvuruları almayan belediyeler ve il özel idareleri nasıl şikayet edilmeli?

Bilindiği üzere, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 27/A, B, C ve D maddelerinde, İl özel idareleri ve belediyelerin; memur alım ilanlarını, KPSS'ye giren adaylardan almak kaydıyla, kurumsal ilanlarla karşılayabilecekleri belirtilmiştir.

24 Aralık 2019 tarihinde de mahalli idarelerin memur alımlarını nasıl yapacağına dair usul ve esasları belirlemek üzere Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.

Bu mezkur yönetmeliğin 12. maddesinde "İdare, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağırır" hükmü yer almaktadır. Yani bir belediye ve il özel idaresi personel alım ilanına çıktığında, şartları taşıyan adaylardan 5 katı adayı sözlü sınava almalıdır.

Ancak sitemize gelen şikayetlerde, bazı il özel idareleri ve belediyelerin, adayların başvurularını almalarına ve bu adayların KPSS puanları daha yüksek olmasına rağmen, giriş sınavına çağrılmadıkları belirtilmektedir.

Burada ilgili il özel idaresinin veya belediyenin, giriş sınavına katılacakları ilan ettikleri listelerde kimin hangi nedenle başvurusunun kabul edildiğini açıklamaları gerekmektedir. Böyle bir açıklama yapılmamış ise adayların CİMER yoluyla başvuru yaparak neden giriş sınavına katılacak adaylar arasında gösterilmediğini sormaları gerekmektedir.

İlgili belediyenin veya il özel idaresinin vereceği cevaptan memnun olmayan adayların;

1- Konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) iletmeleri mümkündür. https://ebasvuru.ombudsman.gov.tr/ adresinden online başvuru yapabilmeniz mümkündür. Siz bu başvuruyu yaptıktan sonra KDK ilgili idareden bilgileri isteyecek ve duruma göre yapılan işlemin uygun olmadığına dair tavsiye kararı alabilecektir. Ancak KDK'ya başvuru yapabilmeniz için, önce yukarıdaki paragrafta belirtildiği üzere CİMER üzerinden, neden giriş sınavına çağrılmadığınıza yönelik itiraz başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

2- Kamu Denetçiliği Kurumunun vereceği tavsiye kararını yerine getirmeyen idareler için ise Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvuru yapılabilmesi mümkündür. Burada ilgili il özel idare yetkilisi (Vali) ve belediyeler için belediye başkanları hakkında etik ilkeleri ihlal ettiği yönünde karar alınabilmesi mümkündür.

3- 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 17. maddesinin 8. fıkrasında " Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, KDK'nın vereceği tavsiye kararı sonrasında biraz daha bekleyip ilgili il özel idaresi veya belediyenin tavsiye kararına uymaması halinde, dava açabilmeniz mümkündür.

Son bir husus olarak da, kendiniz veya avukatınız aracılığıyla ilgili il özel idaresine veya belediyeye başvuru yaparak, hukuka aykırı olarak başvurunuzu işleme almadıkları için itiraz ve dava yoluna gideceğini belirtip, bu itiraz ve dava süreci sonuçlanana kadar "işlemlerin durdurulmasını" itirazen bildirilmesi uygun olacaktır.

İtiraz yolları ve hukuki süreçler yapılmadığı sürece belediye ve il özel idarelerinin hukuksuz alım yapabilmeleri mümkündür. Hukuksuz alımları durdurmak için tüm adaylar ellerinden geleni yapmalıdır.