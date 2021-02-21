Berberden girilen kahvehaneye baskın; 22 kişiye para cezası
|21 Şubat 2021 19:55
|+Aa- Yazdır
BURSA'da, polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 22 kişiye, 69 bin 300 TL ceza uygulandı. Kumar oynayanların kahvehaneye erkek kuaföründen giriş yapması ve dışarıyı güvenlik kamerasıyla izlemesi dikkat çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Gençler Sokak?ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çilingirle kapıyı açtı. İçeriye giren ekipler, kahvehanede 22 kişinin olduğunu belirledi. 22 kişinin kahvehaneye ön taraftaki erkek kuaföründen girdiği tespit edilirken, giriş kapısında 'Maskesiz Girilmez' yazısı ise dikkat çekti. Ayrıca ekipler, kahvehanedekilerin polis baskınına karşı güvenlik kameralı önlem aldığı görüldü.
22 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150?şer TL'den toplam 69 bin 300 TL ceza uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İnsan faaliyetleri tatlı su balıklarının neslini tüketiyor
21 Şubat 2021 18:59
|Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
21 Şubat 2021 18:33
|Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı
21 Şubat 2021 17:55
|Nazire teyze 65 yaşında mantar yetiştiricisi oldu
21 Şubat 2021 16:25
|İstanbul'un yavaşlayan trafiğinde kanser riski
21 Şubat 2021 15:47
|Koronavirüs ani görme kayıplarına neden olabilir
21 Şubat 2021 15:44
|'Mor baklava' üretti, siparişlere yetişemiyor
21 Şubat 2021 15:41
|MHP'li belediye meclis üyesi vefat etti
21 Şubat 2021 15:16
|Hadis alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı
21 Şubat 2021 14:57
|Trafiği rahatlatacak projenin yüzde 60'ı tamamlandı
21 Şubat 2021 14:32