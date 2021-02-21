Türk girişimciler su bazlı granül dezenfektan üretti

Türk girişimciler, 5 gram granülden 5 litre dezenfektan elde edilmesini sağlayan "ekonomik" bir çözüm geliştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent firmalarından TALGEM Teknoloji, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınına karşı C&B Oxi Granül dezenfektanı geliştirdi.

C&B Oxi Granül'ün koronavirüs dahil bakteri ve fungus virüslere karşı yüzde 99,99 oranındaki etkinliği, Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan Yeditepe Üniversitesi Biyodisal ve Ar-Ge Laboratuvarları'nda yapılan analiz çalışmalarıyla kanıtlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Halk Sağlığı birimleri, 112 ambulans hizmetleri, Silivri Devlet Hastanesi ve Marmaray gibi noktalarda kullanılmaya başlanan C&B Oxi Granül, KKTC'nin yanı sıra İngiltere ve Polonya'ya da ihraç ediliyor.

Muadillerinden farklı olarak 30 saniyeden daha kısa sürede virüsü yok ettiği kanıtlanan C&B Oxi Granül'ün; kokusuz, leke ve iz bırakmayan özellikleriyle ön plana çıktığı belirtildi. Granül formda olmasıyla da taşıma ve saklama koşullarında tüketicilere kolaylık sağlıyor.

- Suda çözünebilen granül şeklinde satışa sunuldu

TALGEM Teknoloji Kurucu Ortağı Cem Büyükispir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "C&B Oxi Granül" ismiyle pazarda bulunan su bazlı ürünün, alüminyum paketlerde 5 gram ve 10 gram seçenekleriyle satışa sunulduğunu bildirdi.

Geliştirdikleri 5 gramlık C&B Oxi Granül'ün 5 litre suda çözündüğünde 5 litre dezenfektan elde edildiğini belirten Büyükispir, "Yer yüzey, ortam dezenfeksiyonu, medikal alan dezenfeksiyonu, veterinerlik alanları, gıda ve yem alanları dezenfeksiyonu gibi alanlarda kullanıma uygun. Granül olması sebebiyle taşıma kolaylığı var ve raf ömrü 2 yıl. En etkili virüsleri bile 30 saniyede öldürmektedir. Fiyat olarak da diğer dezenfektanlardan çok daha uygundur. Sağlık Bakanlığı biyosidal ruhsatnamesi 2, 3, 4 ,5 alanlarında vardır." diye konuştu.

- "Zarflı virüslere karşı yüzde 99,99 seviyesinde etkili"

Cem Büyükispir, 2007 yılında İTÜ ARI Teknokent içerisinde çalışmaya başladıklarını, nitelikli kimya mühendisi ve biyologlardan oluşan ekipleriyle ürünü çok daha iyi yerlere taşımak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Geliştirdikleri dezenfektan ile virüslere karşı fiziksel, kimyasal, mikrobiyoloji ve antiviral testlerinden yüzde 99,99 oranında başarılı sonuca ulaştıklarını aktaran Büyükispir, şunları kaydetti:

"Ürünümüzün virüsler içerisinde koronavirüs ile aynı familyadan olan zarflı virüslere karşı yüzde 99,99 seviyesinde etkili olduğunu gözlemledik. Alkol bazlı dezenfektanların 1 litresi 35 TL civarındayken, 5 litre dezenfektan elde edilmesini sağlayan 5 gramlık ürünümüzün pazardaki fiyatını 35 TL olarak belirledik. Ülkemiz yararına olan bu ve bunun gibi projelerde bugüne kadar hep vardık, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."