İETT ihaleye çıkıyor: İstanbul'da tüm otobüsler tek renk olacak

İBB Meclisi'nin 17 Eylül 2020 tarihli kararı ile İstanbul'da, tüm özel halk otobüsleri İETT çatısı altında birleştirildi. İstanbul'daki toplu taşıma sistemini kökünden değiştiren sistem için İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında kasım 2020'de imzalar atıldı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Yaklaşık 3 bin özel halk otobüsünün İETT çatısı altında hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Dönüşüm çalışmalarına aşama aşama devam eden İETT, tek renk olacak otobüslerin boyanması için 23 Şubat 2021 tarihinde ihaleye çıkacak. Erguvan ve turkuaz renkteki 3 bin otobüsün hepsi İETT otobüsleri gibi sarı renk olacak. Boyama işlemi 6 ay içinde tamamlanacak.

YENİ GARAJ SAHALARI TAHSİS EDİLECEK

Yeni ulaşım modeli hakkında bilgi veren İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, "Şu an pilot çalışma başladı. Sistemin kendisi tamamen değiştiği için kaos yaratmamak adına adım adım ilerliyoruz. Önce hizmet alım modelini değiştirdik. Otobüslerin tek renk olması için ihaleye çıkıyoruz.

Halk otobüsleri İstanbul'un birçok yerinde parklanmış durumda. 3 bin halk otobüsü için kentin iki yakasında yeni garaj sahaları tahsis edilmesi için çalışma başlattık" dedi. Bilgili, tüm otobüslerin teknolojik dönüşümünün ve şoförlerin eğitiminin tamamlanmasının ardından yıl sonuna kadar geçiş sürecinin tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Renk değişiminin de eylül ayında tamamlanmasını planladıklarını anlatan Bilgili yeni sistemde tüm sürücülerin tek tip kıyafet giyeceğini ifade etti.

İETT SİSTEMİ 1 YIL İÇİNDE YENİLENECEK

Bilgili yeni toplu taşıma sistemini de şöyle anlattı:

"Özel halk otobüslerinin de eklenmesi ile İETT'nin kapasitesi ikiye katlanarak 6 bin otobüse çıkacak. Özel halk otobüsleri belirlenmiş tanımlı hatlarda çalışıyor bunun dışına çıkamıyorlardı. Şimdi özel halk otobüslerinin çalışacağı hatları biz belirleyeceğiz. Hizmet alımı modelini de değiştirdik. Artık onlar adına tahsilatları biz yapacağız, sabit maliyetlerini ve kilometre üzerinden değişken maliyetlerini karşılayacağız.

Hizmet alımı yöntemini değiştirmiş olmamız bile çok şey değiştirdi. Yolculuk başına şikayet sayısı son 2 ayda ciddi anlamda düştü. Çünkü artık özel halk otobüsü şoförleri yolcu kapma kavgasını bıraktı. Kendilerini yolcu memnuniyetine odakladılar. Bu, eğitimle ve teknolojik donanımla daha da gelişecek. Denetim ekibi eğitimine de başladık. Denetçilerimiz yolcu gibi otobüslere binerek 6 bin otobüsü sefer esnasında denetleyecek. 4 milyon İstanbullunun kullandığı Mobiett uygulamasını geliştiriyoruz. Şikayet özelliği eklenecek uygulamaya. Sistemin tamamı bir yıl içinde yenilenmiş olacak."