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AK Parti İstanbul İl Başkanı yeniden aday olmayacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecek AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını duyurdu.
 21 Şubat 2021 21:11
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AK Parti İstanbul İl Başkanı yeniden aday olmayacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirecek AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını duyurdu.

Şenocak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini başka bir dava arkadaşına devredeceğini bildirdi.

AK Parti kongrelerinin her zaman bir bayram havasında gerçekleştirildiğini ve kongrelerin bir bayrak yarışı olduğunu belirten Şenocak, "9 Şubat 2018 tarihinde liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atandım. 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan İl Kongresinde delegelerimizin teveccühü ile seçildiğim AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimi 7. Olağan Kongremizde başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.

Bayram Şenocak, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimiz, 2023, 2053 ve 2071 ideallerimiz doğrultusunda her zaman olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Biz pazara kadar değil, mezara kadar liderimizin ve davamızın yanındayız. İl Başkanlığı görevim boyunca, bizimle birlikte ter döken, emek veren, gecesini gündüzüne katan tüm kademelerimizdeki teşkilat mensuplarımıza gayretlerinden ötürü yürekten teşekkür ediyorum. Kutlu davaya hizmet yolunda Genel Başkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümeye nasip eden Rabbime hamd-ü senalar olsun. İlk günkü aşk, inanç ve heyecanla inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam."
Anadolu Ajansı
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