Kadıköy'de tedbirlere uymayan 560 kişiye ceza kesildi
Kadıköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 560 kişiye ceza kesildi.
|21 Şubat 2021 21:32
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Kadıköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 560 kişiye ceza kesildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Kadıköy'de kural ihlali yapan 560 kişiye cezai işlem uygulandı.
Sokağa çıkma kısıtlaması yarın 05.00'te sona erecek.Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı
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