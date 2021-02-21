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Kadıköy'de tedbirlere uymayan 560 kişiye ceza kesildi

Kadıköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 560 kişiye ceza kesildi.
 21 Şubat 2021 21:32
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Kadıköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 560 kişiye ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Kadıköy'de kural ihlali yapan 560 kişiye cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması yarın 05.00'te sona erecek.

Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı
Anadolu Ajansı
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