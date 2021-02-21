1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi

Beşiktaş polisi Covid-19 denetimleri kapsamında kısıtlamaya uymayan vatandaşlara göz açtırmadı. Kuralları ihlal eden vatandaşların bahaneleri ise pes dedirtti. Cezai işlem uygulanacak olan vatandaşlardan biri "şortum için ceza yazdınız" dedi.
 21 Şubat 2021 21:37
+Aa- Yazdır
Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de bugün ilçe genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Beşiktaş meydan, Ortaköy ve birçok farklı noktada polis ekipleri kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kuralları ihlal eden vatandaşların bahaneleri pes dedirtti

Denetimleri sürdüren ekipler bir vatandaşı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Herhangi bir muafiyeti bulunmayan vatandaşa kısıtlamaya rağmen sokağa çıktığının görülmesi üzerine ceza yazılacağı söylendi. Bunun üzerine vatandaş polise hiç beklenmedik bir tepki göstererek, "buradan bir sürü insan geçiyor siz beni şortum için çevirdiniz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çöpten topladığı ekmeklerle her gün kuşları besliyor
21 Şubat 2021 22:58		 Necla ebe: Hayatımı mahvedecek derecede sırt ağrıları oldu
21 Şubat 2021 22:57
Uzman Dr. Toker: Bireysel mesafe ve hijyen devam etmeli
21 Şubat 2021 22:22		 Berberden girilen kahvehaneye baskın; 22 kişiye para cezası
21 Şubat 2021 19:55
İnsan faaliyetleri tatlı su balıklarının neslini tüketiyor
21 Şubat 2021 18:59		 Hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
21 Şubat 2021 18:33
Kadıköy'de kısıtlamanın ikinci gününde yoğunluk yaşandı
21 Şubat 2021 17:55		 Nazire teyze 65 yaşında mantar yetiştiricisi oldu
21 Şubat 2021 16:25
İstanbul'un yavaşlayan trafiğinde kanser riski
21 Şubat 2021 15:47		 Koronavirüs ani görme kayıplarına neden olabilir
21 Şubat 2021 15:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:58 - Çöpten topladığı ekmeklerle her gün kuşları besliyor22:57 - Necla ebe: Hayatımı mahvedecek derecede sırt ağrıları oldu22:36 - ABD'de 2 kadın aşı yaptırmak için yaşlı kılığına girdi22:33 - Bu ilde abonelerin su faturaları SMS ile bildiriliyor22:30 - Avustralya'da koronavirüse karşı ilk aşılar bugün yapıldı22:27 - TUSAŞ, uzay ekosisteminde bir ilki daha gerçekleştirdi
22:22 - Uzman Dr. Toker: Bireysel mesafe ve hijyen devam etmeli22:00 - PMT 7.62 ile dışa bağımlılık sonra eriyor21:37 - Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi21:32 - Kadıköy'de tedbirlere uymayan 560 kişiye ceza kesildi21:11 - AK Parti İstanbul İl Başkanı yeniden aday olmayacak21:02 - Fenerbahçe'den evinde 5. mağlubiyet
20:48 - Ömer Çelik: Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'yi kınıyoruz20:41 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti20:39 - AK Partili Öznur Çalık'tan Pervin Buldan'a tepki20:16 - Tarihin ilk apartmanlarından biri: 3 bin yıllık Avdalaz Kalesi20:11 - İETT ihaleye çıkıyor: İstanbul'da tüm otobüsler tek renk olacak
20:08 - AK Parti'li Turan: HDP kapatılmak için her şeyi yapıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti
Eşini kayalıklardan itip, sigorta parasıyla tatil yapmış!
Özel ekip çözdü: Aile katliamında katil zanlısı belli oldu
Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi
ALES sorularını değerlendiriyoruz
İşte bakan yardımcısı koltuğundaki kadınlar
34 yıldır çalıştığı TİGEM'e genel müdür oldu
'Mor baklava' üretti, siparişlere yetişemiyor
Gıda fiyatları düşecek, vatandaş rahat nefes alacak
Validen uyarı: Vakalar yeniden artışa geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dezenfektan 2
Merkel'in maske paniği 1
Türkiye Satranç Öğreniyor Projesi 1
oluklu balina 1
yavşak 2
güruh 2
bolu 1
maaş günü 4
zincir marketlerdeki hileler 1
tokai 2
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam