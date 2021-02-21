TUSAŞ, uzay ekosisteminde bir ilki daha gerçekleştirdi
|21 Şubat 2021 22:27
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uydu yapısallarını Türkiye'de ilk kez üç boyutlu yazıcılarda üretmeyi başardı.
TUSAŞ, milli havacılık ve uzay ekosisteminde bir ilki daha gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez eklemeli imalat teknolojisini esas alan üç boyutlu yazıcılar kullanılarak uydu donanımlarına ait yapısal bileşenlerin tasarım, analiz, üretim ve yeterlilik testleri ile birlikte kalifikasyon süreçleri tamamlandı. Görev-kritik uzay yapısal parçaları talaşlı üretimin aksine metal, seramik ve polimer bileşenlerin katman katman eritilerek üç boyutlu parçalar geliştirilmesini esas alan eklemeli imalat yöntemi ile üreten TUSAŞ, yeni bir ileri teknolojiyi daha bünyesine kazandırdı. Geliştirilmiş olan parçalarda ileri yapısal optimizasyon yazılımları ile yüzde 30 oranında ağırlık kazancı sağlandı. TUSAŞ bünyesinde bulunan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) uzay yeterlilik testleri başarıyla tamamlanan parçaların yüksek teknoloji ürünü haberleşme uydularında kullanılması hedefleniyor.
TUSAŞ'ın ulusal mükemmeliyet merkezi vizyonu ile kurduğu Eklemeli İmalat Teknoloji Merkezi tesislerinde hammadde aşamasından başlayarak, Türkiye'nin en büyük boyutlu titanyum ve alüminyum alaşımlı stratejik havacılık ve uzay parçaları üretilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (ÜRTEMM A.Ş.) ortaklığında yürütülen projeler ile yüksek enerji kaynaklı iki farklı üç boyutlu yazıcı milli ve yerli olarak geliştirilecek ve yüksek teknolojili üretim kabiliyetleri ülkeye kazandırılacak.
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