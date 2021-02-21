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Avustralya'da koronavirüse karşı ilk aşılar bugün yapıldı

Avustralya'da ilk Covid-19 aşısı yapıldı
 21 Şubat 2021 22:30
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Avustralya'da koronavirüse karşı ilk aşılar bugün yapıldı

Avustralya'da yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı ilk aşılama 84 yaşındaki Jane Malysiak'a yapıldı.

Avustralya'da korona virüse karşı ilk aşılar bugün yapıldı. Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşı ilk olarak Sidney'in kuzeybatısındaki bir tıp merkezinde yaşlı bakım evinde yaşayan 84 yaşındaki Jane Malysiak'a yapıldı. Malysiak'ın ardından ülkenin Başbakanı Scott Morrison ile yaşlı bakım evinde yaşayanlar ve bir grup sağlık personeline de aşı yapıldı.

Avustralya Başbakanı Morrison, Pfizer-BioNTech aşısının ülkede yapılmaya başlanmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Ülke genelinde aşılama programının yarın başlayacağını hatırlatan Scott Morrison, aşının güvenli ve önemli olduğunu belirterek uygulamaya ön saflarda çalışanlardan başlanacağını söyledi.

Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Avustralya'da bugüne kadar toplam 28 bin 926 korona virüs vakası tespit edilirken, 909 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
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