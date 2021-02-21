ABD'de 2 kadın aşı yaptırmak için yaşlı kılığına girdi
|21 Şubat 2021 22:36
|+Aa- Yazdır
ABD'nin Florida eyaletinde 2 kadın yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yaptırmak için yaşlı kılığına girdi.
ABD'nin Florida eyaletinde iki kadın, korona virüs aşısı yaptırmak için yaşlı kılığına girdi. Orange County şerif ofisi tarafından yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Olga Monroy Ramirez ve 44 yaşındaki Martha Monroy'un aşılama sıralamasında öne geçmek için yaşlı kılığına girdiği ancak polis tarafından tespit edildiği belirtildi. Polis, kadınları gözaltına almazken girişimlerin tekrar etmesi halinde gözaltına alınacakları konusunda uyarıda bulundu. Florida Sağlık Departmanından Dr. Raul Pino, kadınların yaşlı görünmek için eldiven ve gözlük kullandıklarını ifade etti.
ABD'nin Florida eyaletinde 65 yaş ve üstü kişilere Covid-19 aşısı yapılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Avustralya'da koronavirüse karşı ilk aşılar bugün yapıldı
21 Şubat 2021 22:30
|Vaka sayısı tekrar 7 binin altına düştü
21 Şubat 2021 19:01
|Koronavirüs ani görme kayıplarına neden olabilir
21 Şubat 2021 15:44
|Toplam hayatını kaybeden sayısı 28 bine yaklaştı
20 Şubat 2021 19:01
|Bir sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü
20 Şubat 2021 16:25
|Finlandiya'da, 'benzersiz' diye nitelenen yeni bir mutasyona rastlandı
18 Şubat 2021 23:05
|DSÖ: Dünya genelinden haftalık vaka sayısı yarı yarıya düştü
18 Şubat 2021 20:54
|Prof. Dr. Şener, mutant virüse dikkat çekti
18 Şubat 2021 19:11
|ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
17 Şubat 2021 23:48
|Hasta ve ağır hasta sayısı her geçen gün azalıyor
17 Şubat 2021 21:07