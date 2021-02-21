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Bakan Elvan: Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen söylemleri şiddetle kınıyorum

Bakan Elvan: Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum
 21 Şubat 2021 23:20
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Bakan Elvan: Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen söylemleri şiddetle kınıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları içinde, küresel piyasalardaki olağandışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda, finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerinin, maksadı dışında çarpıtılarak, seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesinin, kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakan Elvan, "Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak aleyhinde CHP tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum." görüşünü dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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