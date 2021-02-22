1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sahte rapor ve reçeteyle ilaç satışı yapan 5 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte rapor ve reçetelerle eczanelerden temin ettikleri sentetik ecza hapı olarak bilinen uyuşturucu madde içerikli ilaçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
 22 Şubat 2021 01:07
+Aa- Yazdır
Sahte rapor ve reçeteyle ilaç satışı yapan 5 kişi tutuklandı

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 5 şüphelinin sahte rapor ve reçetelerle eczanelerden aldıkları sentetik ecza hapı olarak bilinen uyuşturucu içerikli ilaçları sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 1850 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda sahte reçete ve rapor ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T., H.K., N.B., Z.K. ve M.Y. hakkında, 'Uyuşturucu Ticareti Yapma', kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Soba düzeneği kurulu panelvanda 3 kişi ölü bulundu
21 Şubat 2021 16:14		 Şehit kabirlerinin de arasında olduğu 79 mezar tahrip edildi
21 Şubat 2021 16:04
'Dur' ihtarına uymayıp polisle çatışan şüpheli kendini vurdu
21 Şubat 2021 15:40		 Eşini kayalıklardan itip, sigorta parasıyla tatil yapmış!
21 Şubat 2021 14:14
Müdürün başına silah dayadığı kadın çalışan konuştu: Dizlerimin bağı çözüldü
21 Şubat 2021 14:07		 İstanbul'da pitbull dehşeti
21 Şubat 2021 13:31
Pencereden atladı, kaldırımda yürüyen adamın üzerine düştü!
21 Şubat 2021 12:23		 Görenlerin inanamadığı iki ilginç kaza
21 Şubat 2021 11:49
Ezine Belediye Başkanı Yüksel'in evi kurşunlandı
21 Şubat 2021 11:20		 Belçika'dan tedavi için Türkiye'ye gelen gurbetçi öğretmene gözlükçü şoku
21 Şubat 2021 10:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:35 - Mahir Ünal: Özlem Zengin'e yapılan haysiyetsizliğin hesabı sorulacak01:07 - Sahte rapor ve reçeteyle ilaç satışı yapan 5 kişi tutuklandı00:11 - AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu00:01 - Sayıştay 3. dairesi belediyelerin ağırlama giderlerinin sınırlarını açıkladı00:01 - 22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - İhtiyaç anında 40.000 TL'ye kadar kredin anında N Kolay'da!
23:20 - Bakan Elvan: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor22:58 - Çöpten topladığı ekmeklerle her gün kuşları besliyor22:57 - Necla ebe: Hayatımı mahvedecek derecede sırt ağrıları oldu22:36 - ABD'de 2 kadın aşı yaptırmak için yaşlı kılığına girdi22:33 - Bu ilde abonelerin su faturaları SMS ile bildiriliyor22:30 - Avustralya'da koronavirüse karşı ilk aşılar bugün yapıldı
22:27 - TUSAŞ, uzay ekosisteminde bir ilki daha gerçekleştirdi22:22 - Uzman Dr. Toker: Bireysel mesafe ve hijyen devam etmeli22:00 - PMT 7.62 ile dışa bağımlılık sonra eriyor21:37 - Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi21:32 - Kadıköy'de tedbirlere uymayan 560 kişiye ceza kesildi
21:02 - Fenerbahçe'den evinde 5. mağlubiyet
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
İhtiyaç anında 40.000 TL'ye kadar kredin anında N Kolay'da!
Sayıştay 3. dairesi belediyelerin ağırlama giderlerinin sınırlarını açıkladı
Mahir Ünal: Özlem Zengin'e yapılan haysiyetsizliğin hesabı sorulacak
22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Sahte rapor ve reçeteyle ilaç satışı yapan 5 kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurallar 7
Soğanlı yumurta 1
pandemide en çok özlenen aktiviteler 2
balık lokantası 1
solak çocukları sağ elini kullanmaya zorlamak 1
Türkiye Satranç Öğreniyor Projesi 1
Gürültü sınırı 1
ermenekte karantina 1
kemal sunal 1
kola iddialaşması 1
SON İLANLAR
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türkiye Uzay Ajansı 6 İşçi Alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam