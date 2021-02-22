Mahir Ünal: Özlem Zengin'e yapılan haysiyetsizliğin hesabı sorulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün SMS'ler ve Whatsapp grupları aracılığı ile Twitter'da örgütlenen ve Özlem Zengin'i hedefe koyanlar bu haysiyetsizliğin sorumlusudur. Hukuk önünde bunun hesabı sorulacaktır."

Bugün SMS'ler ve Whatsapp grupları aracılığı ile Twitter'da örgütlenen ve @AvOzlemZengin i hedefe koyanlar bu haysiyetsizliğin sorumlusudur. Hukuk önünde bunun hesabı sorulacaktır. https://t.co/s7z71oahUn pic.twitter.com/yNfcY9qE0y Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) February 21, 2021

İletişim Başkanı Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

"Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..."