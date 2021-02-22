1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahir Ünal: Özlem Zengin'e yapılan haysiyetsizliğin hesabı sorulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Twitter'dan AK Parti Grup Başkanvekili 'Özlem Zengin'i hedefe koyanlar bu haysiyetsizliğin sorumlusudur. Hukuk önünde bunun hesabı sorulacaktır' açıklamasını yaptı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında yapılan bir paylaşımı paylaşarak "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
 22 Şubat 2021 01:35
+Aa- Yazdır
Mahir Ünal: Özlem Zengin'e yapılan haysiyetsizliğin hesabı sorulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün SMS'ler ve Whatsapp grupları aracılığı ile Twitter'da örgütlenen ve Özlem Zengin'i hedefe koyanlar bu haysiyetsizliğin sorumlusudur. Hukuk önünde bunun hesabı sorulacaktır."

İletişim Başkanı Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

"Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
22 Şubat 2021 00:11		 22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
22 Şubat 2021 00:01
Bakan Elvan: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor
21 Şubat 2021 23:20		 Ömer Çelik: Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'yi kınıyoruz
21 Şubat 2021 20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti
21 Şubat 2021 20:41		 AK Partili Öznur Çalık'tan Pervin Buldan'a tepki
21 Şubat 2021 20:39
İETT ihaleye çıkıyor: İstanbul'da tüm otobüsler tek renk olacak
21 Şubat 2021 20:11		 AK Parti'li Turan: HDP kapatılmak için her şeyi yapıyor
21 Şubat 2021 20:08
Şehit Fethi Sekin külliyesi bu yıl inşa edilecek
21 Şubat 2021 19:38		 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı görüştü
21 Şubat 2021 19:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:35 - Mahir Ünal: Özlem Zengin'e yapılan haysiyetsizliğin hesabı sorulacak01:07 - Sahte rapor ve reçeteyle ilaç satışı yapan 5 kişi tutuklandı00:11 - AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu00:01 - Sayıştay 3. dairesi belediyelerin ağırlama giderlerinin sınırlarını açıkladı00:01 - 22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - İhtiyaç anında 40.000 TL'ye kadar kredin anında N Kolay'da!
23:20 - Bakan Elvan: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor22:58 - Çöpten topladığı ekmeklerle her gün kuşları besliyor22:57 - Necla ebe: Hayatımı mahvedecek derecede sırt ağrıları oldu22:36 - ABD'de 2 kadın aşı yaptırmak için yaşlı kılığına girdi22:33 - Bu ilde abonelerin su faturaları SMS ile bildiriliyor22:30 - Avustralya'da koronavirüse karşı ilk aşılar bugün yapıldı
22:27 - TUSAŞ, uzay ekosisteminde bir ilki daha gerçekleştirdi22:22 - Uzman Dr. Toker: Bireysel mesafe ve hijyen devam etmeli22:00 - PMT 7.62 ile dışa bağımlılık sonra eriyor21:37 - Kısıtlamada ceza yedi, 'şortum için ceza yazdınız' dedi21:32 - Kadıköy'de tedbirlere uymayan 560 kişiye ceza kesildi
21:02 - Fenerbahçe'den evinde 5. mağlubiyet
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
İhtiyaç anında 40.000 TL'ye kadar kredin anında N Kolay'da!
Sayıştay 3. dairesi belediyelerin ağırlama giderlerinin sınırlarını açıkladı
Mahir Ünal: Özlem Zengin'e yapılan haysiyetsizliğin hesabı sorulacak
22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Sahte rapor ve reçeteyle ilaç satışı yapan 5 kişi tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşk oyunu 1
amazon ormanları 2
ney 1
balık lokantası 1
tokai 2
oluklu balina 1
lüsid rüya 1
2021 süper lig şampiyonu 3
yazarlardan müzik tavsiyesi 1
hiperkarotenemi 1
SON İLANLAR
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türkiye Uzay Ajansı 6 İşçi Alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam