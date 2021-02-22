Minik Kerim'den acı haber...

PERSONEL ALIMLARINDA, BAŞVURULARI ALMAYAN BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ NASIL ŞİKAYET EDİLMELİ? Bazı ziyaretçilerimiz, belediyelerin ve il özel idarelerinin yayınladıkları ilanlara başvuru yapmalarına rağmen, açıklanan sonuçlarda başvurularının dikkate alınmamış olduğunu, bu durumda ne yapılabileceğini sormaktadır.