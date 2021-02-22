Altun'dan Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında yapılan bir paylaşımı paylaşarak "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
|22 Şubat 2021 04:11
|+Aa- Yazdır
İletişim Başkanı Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
"Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mahir Ünal: Özlem Zengin'e yapılan haysiyetsizliğin hesabı sorulacak
22 Şubat 2021 01:35
|AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
22 Şubat 2021 00:11
|22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
22 Şubat 2021 00:01
|Bakan Elvan: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor
21 Şubat 2021 23:20
|Ömer Çelik: Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'yi kınıyoruz
21 Şubat 2021 20:48
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti
21 Şubat 2021 20:41
|AK Partili Öznur Çalık'tan Pervin Buldan'a tepki
21 Şubat 2021 20:39
|İETT ihaleye çıkıyor: İstanbul'da tüm otobüsler tek renk olacak
21 Şubat 2021 20:11
|AK Parti'li Turan: HDP kapatılmak için her şeyi yapıyor
21 Şubat 2021 20:08
|Şehit Fethi Sekin külliyesi bu yıl inşa edilecek
21 Şubat 2021 19:38