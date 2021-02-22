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Devletten en çok parayı Boğaziçi alıyor

Devlet üniversitesi olmasına rağmen "devletten bağımsız" hareket eden bir kliğin yönettiği Boğaziçi, bütçeden öğrenci başına en çok pay alan üniversite olma özelliğine de sahip. Bütçeden 426 milyon lira alan üniversitenin 15 bin öğrencisi var. Öğrenci başına düşen kaynak 27 bin lirayı aşıyor. Türkiye'nin en eski yükseköğrenim kurumu olan İstanbul Üniversitesi'nin öğrenci başına aldığı para 3 bin 634 lira. Bu miktar Hacettepe'de 26 bin, Gazi'de 25 bin, Ankara Üniversitesi'nde 22 bin, İTÜ'de 18 bin ve Atatürk Üniversitesi'nde 2 bin lira.
 22 Şubat 2021 06:15
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Devletten en çok parayı Boğaziçi alıyor

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı'nca rektör atanmasını hukuksuz bulanlar, üniversite bütçesini devletin karşılamasını görmezden geliyor. Diğer devlet üniversitelerinde olduğu gibi Boğaziçi'nde de öğrencilerin masrafı ve akademisyenlerin maaşları devlet tarafından karşılanıyor. Bu yıl bütçeden 426 milyon TL ödenek olan üniversitede öğrenci başına harcama 27 bin TL'yi aşıyor.

Boğaziçi, bütçe-öğrenci dengesinde de Türkiye'de önde gelen üniversitelerin önünde. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans öğrencisi 12 bin 497, yüksek lisans öğrencisi bin 886, doktora öğrenci sayısı bin 027. Toplam 15 bin 390 öğrencisi bulunan Boğaziçi Üniversitesi'nde 200 profesör, 116 doçent, 171 doktora öğretim üyesi, 217 öğretim üyesi, 287 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 991 akademik kadrosu var. 426 milyon 130 bin bütçesi bulunan üniversitede öğrenci başına 27 bin 688 lira TL düşüyor. Üniversitede 77 öğrenciye bir profesör düşüyor. Boğaziçi, YÖK'ün internet sitesinde derece yapan 10 üniversitenin bütçe, öğrenci ve akademisyen durumu karşılaştırıldığında ise şu tablo ortaya çıkıyor.

10 ÜNİVERSİTEYİ SOLLADI

Türkiye'de kendisini ispatlayan ve dünyada adından söz ettiren Hacettepe Üniversitesi'nin bütçesi 1 milyar 341 milyon TL. Öğrenci sayısı 51 bin 394 olan üniversitede öğrenci başına düşen harcama 26 bin 105 lira. Üniversitede 4 bin 41 akademik personel hizmet veriyor. Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından olan Gazi Üniversitesi'nde öğrenci toplamı 42 bin 250. 1 milyar 90 milyon 331 bin bütçesi bulunan Gazi'de öğrenci başına düşen miktar ise 25 bin 806 lira. Gazi'de 3 bin 253 öğretim elemanı mevcut.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ'NİN GERİSİNDE

1 milyar 486 milyon 542 bin lirayla en fazla bütçeye sahip Ankara Üniversitesi'nde toplam 66 bin 650 öğrenci eğitim görüyor. Bütçenin öğrenci başına düşen miktarı 22 bin 303 lira. Türkiye'de en çok bütçeye sahip olan Ankara Üniversitesi öğrenciye düşen miktar oranında Boğaziçi Üniversitesi'nin gerisinde yer alıyor.

ODTÜ'DE 22 BİN LİRA

Bilimin önemli adreslerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bütçesi 709 milyon 904 bin lira olup 31 bin 199 öğrenci eğitim alıyor. Bütçeden öğrenci başına düşen harcama 22 bin 754 lira. 2 bin 201 öğretim üyesinin yer aldığı ODTÜ'te bir profesöre 80 öğrenci, 184 öğrenciye de bir doçent düşüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğrenci sayısı Boğaziçi'nden 20 bin fazla. 37 bin 241 öğrencinin okuduğu İTÜ'nün bütçesi 693 milyon 34 bin lira. Öğrenci başına düşen bütçe ise 18 bin 609 lira. Bilimsel çalışmalarla bilinen Ege Üniversitesi'nin bütçesi 1 milyar 177 milyon 845 TL olup öğrenci sayısı 58 bin 251. Öğrenci başına düşen miktar ise 20 bin 220 lira. Üniversitede 3 binin üzerinde akademisyen hizmet veriyor. Gebze Teknik Üniversitesi'nin bütçesi 174 milyon 624 bin lira. 7 bin 487 öğrencisi bulunan üniversitenin öğrenci başına düşen yıllık bütçe miktarı ise 23 bin 323 lira. 65 öğrenciye bir profesör düşüyor.

ÖĞRENCİ SAYISI BOĞAZİÇİ'NİN İKİ KATI

Boğaziçi Üniversitesi'nden 30 milyon TL fazla bütçesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bütçesi 458 milyon 113 bin TL. Ancak öğrenci sayısı yaklaşık iki katı. 33 bin 622 öğrencisi bulunan üniversitede 305 profesör, 242 doçent, 342 doktora öğretim görevlisi, 334 öğretim görevlisi ile 473 araştırma görevlisi hizmet veriyor. Bütçenin öğrenci başına düşen miktarı ise 13 bin 625 lira 39 kuruş.

İstanbul Üniversitesi'nde 3 bin 634 TL

Türkiye'nin en eski yükseköğrenim kurumu İstanbul Üniversitesi'nin bütçesi 1 milyar 444 milyon 452 bin TL. Uzaktan eğitim de veren üniversitenin 397 bin 482 öğrencisi var. Öğrenci başına düşen bütçe 3 bin 634 lira. İstanbul Üniversitesi'nde 428 öğrenciye bir profesör, 972 öğrenciye ise bir doçent düşüyor.

433 bin öğrencisi var

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ise açık öğretim dahil 433 bin 919 öğrenci eğitim görüyor. 946 milyon 265 bin bütçesi bulunan Atatürk Üniversitesi'nde yıllık öğrenci başına düşen miktar ise 2 bin 180 lira 74 kuruş. 632 profesörün hizmet verdiği üniversitede bir profesöre 686 öğrenci, bir doçente ise bin 172 öğrenci düşüyor.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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