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Mali krizdeki Atina hızla silahlanıyor

Ekonomik krize rağmen silahlanma harcamalarını beş kat artıran Yunanistan, Fransa'dan savaş uçağı, Almanya'dan denizaltı ve zırhlı araç alacak. İsrail'den ise HERON kiralayacak
 22 Şubat 2021 06:50
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Mali krizdeki Atina hızla silahlanıyor

Silahlanma harcamalarını geçen yıla göre beş kat arttıran Yunanistan, askeri gücünü artırmak üzere yeni adımlar atıyor. Fransa'dan altısı yeni, 18 adet gelişmiş Rafale savaş uçağı, Almanya'dan denizaltı ve zırhlı araçlar satın almayı planlayan Atina, İsrail'den ise HERON İHA kiralayacak.

Özellikle Türk SİHA'larının Libya, Karabağ, Suriye ve Kuzey Irak'ta elde ettiği başarıları ve Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki yükselişinin ardından harekete geçen Atina, silahlanmaya büyük paralar harcamaya başladı. Yunanistan'ın mali krizi ülkede ciddi ekonomik hasara yol açsa da, silahlanma harcamaları geçen yıla göre beş kat artırıldı.

ÖNCELİKLERİ MODERNİZASYON

Yunanistan, bu yıl silahlanma programı kapsamında dört yeni firkateyn alımı ve dört firkateynin modernizasyonunu planlıyor. Ayrıca, dört adet MH-60R Seahawk "Romeo" tipi helikopter alımı, 84 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 15 adet C-130 ile İtalyan yapımı sekiz adet C-28 askeri nakliye uçağının da modernizasyonu için planlamalar yapılıyor.

ALMANYA'DAN ZIRHLI ARAÇ

Yunanistan'ın, Tip 214 denizaltıları için 36 yeni Alman ağır hizmet torpido satın alma anlaşması devam ederken, anlaşma aynı zamanda Yunan denizaltılarında bulunan eski SUT torpidolarının bazılarının modernizasyonunu içeriyor. Yine Almanya'dan binden fazla M1117 zırhlı aracı da satın almayı planlıyor.

F-35 DE İSTİYORLAR

Rafale, F-16'lar ve Mirage 2000-5 uçakları için yedek parça edinecek olan Yunan Hava Kuvvetleri ayrıca, gözünü F-35'lere dikmiş durumda. Bu kapsamda F-35 tipi savaş uçağı satın alma konusunda ABD'li şirket Lockheed Martin'e resmi talepte bulundu. Atina'nın talebine ise henüz resmi bir cevap verilmedi.

HERON KİRALAYACAKLAR

Yunanistan ve İsrail ile arasında yapılan 1,68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma antlaşmasıyla ile Atina'nın İsrail'den iki adet kiralık UAV HERON İHA talep ettiği aktarıldı. Yunan basının çıkan haberlere göre, Atina'nın envanterine İsrail yapımı HERON'ları katmak niyetinde olduğu aktarılırken, HERON'ların, Eğriboz (Evia) Yarımadasının doğusundaki İskiri (Skyros) adasındaki 135'inci Hava Üssüne geleceği bilgisi paylaşıldı.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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