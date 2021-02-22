1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de 120 bin okul servisi kontak açmıyor

ASİO Başkanvekili İlyas Aktürk "Ankara'da esnafın %40'ı aracını sattı. Bandrol, trafik sigortası ve kasko bedelleri alınmasın" çağrısı yaptı
 22 Şubat 2021 07:35
+Aa- Yazdır
Türkiye'de 120 bin okul servisi kontak açmıyor

Servisçi esnafının sıkıntılarını gazetemize anlatan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanvekili İlyas Aktürk, Türkiye'de 120 bin okul servisinin kontak açamadığını, bu araçların pandemi başından itibaren çalışmadığını söyledi.

Servis araçlarının okul, personel, okul ve personel servisleri olmak üzere üç gruptan oluştuğunu belirten Aktürk, Ankara'da esnafın %40'ının borç yüzünden aracını satmak zorunda kaldığını dile getirdi. Esnafın borçlarını ödeyemediğine dikkat çeken Aktürk "Ankara'da 7.315 servis aracından 1.500'ü hiç kontak açmıyor. Buna rağmen bandrol, sigorta ve vergi ödüyor. Araçlarını satan arkadaşlarımız var. Satılık çok, alıcı yok. Yatırımcı, çalışmayan araca para bağlamak istemiyor. Almak isteyen de değerinin altında fiyat sunuyor. Fırsatçılık yapanlar var" diye konuştu.

Sıkıntılarına çözüm beklentilerini ifade eden ASİO Başkanvekili Aktürk "Bandrol, trafik sigortası ve kasko bedellerini almayın" önerisinde bulundu. Üç ay için aylık bin liralık destek ödemesi almaya başladıklarını hatırlatarak "Bu tutar, en azından asgari ücret olabilir" diyen Aktürk "Devlet, ayda bin lira veya hibe vermektense bize KOSGEB'ler aracılığıyla para versin. 6 ay ödemesiz. Okullar 6 ay sonra açılırsa ödemeye başlayalım. 12-18 ayda faizsiz şekilde ödeme yapalım. Beklentimiz budur" şeklinde konuştu.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
HES kodu 90 bin riskli müşteriyi kaçırdı
21 Şubat 2021 09:10		 İlk sinyal geldi! Türkiye'nin kredi notu yükselecek
21 Şubat 2021 07:44
Esnafın gözü 1 Mart'ta: Tüm tedbirlerle açılmaya hazırlar
21 Şubat 2021 07:17		 Bu kişilerin elektriği, bir defalık borçtan ötürü kesilmeyecek
20 Şubat 2021 23:38
Siyah-beyaz ayrımcılığı Türkiye'de: 'Siyahilere kiralık daire veremiyoruz!'
20 Şubat 2021 09:05		 Yerli ve milli süpürme araçları belediyeye teslim edildi
20 Şubat 2021 07:05
Analiz edilen patatesler pişirme amacına göre paketleniyor
19 Şubat 2021 11:43		 THY ve Pegasus, 2020 yılında rekor zarar açıkladı
18 Şubat 2021 22:05
Pandemi döneminde herkes işçi çıkardı, bu ilde sigortalı sayısı arttı
18 Şubat 2021 14:54		 Çift Geyik Karaca iflastan kurtuldu
18 Şubat 2021 13:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:14 - Polis kapıyı çalınca, camdan atladılar!08:13 - Kenan İmirzalioğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacak iddiası08:10 - Pandemi döneminde online aldatmalar arttı, ayrılıklar patladı08:07 - Kur'an Kursu öğrencisine dayak atan dernek başkanı yeniden yargılanacak08:02 - Aile hekimleri hastaneleri solladı07:56 - Kadın bilim insanı ve mühendis oranında 35 ülke arasından 17. sıradayız
07:50 - Depremin birinci yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1.841 konut için temel atıyor07:35 - Türkiye'de 120 bin okul servisi kontak açmıyor07:33 - Mardin'de PKK operasyonu: 18 yerleşim alanında sokağa çıkma yasağı07:20 - Gara'da PKK'nın hafızasını sildik07:11 - Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?06:50 - Mali krizdeki Atina hızla silahlanıyor
06:40 - Her operasyonu PKK'ya haber verdiler06:30 - Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve zirai don uyarısı - Haritalı06:15 - Devletten en çok parayı Boğaziçi alıyor05:14 - 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi04:31 - DSÖ: Kovid-19 salgını 2022'nin başlarında sona erer
04:11 - Altun'dan Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Mahir Ünal: Özlem Zengin'e yapılan haysiyetsizliğin hesabı sorulacak
İhtiyaç anında 40.000 TL'ye kadar kredin anında N Kolay'da!
Sayıştay 3. dairesi belediyelerin ağırlama giderlerinin sınırlarını açıkladı
Altun'dan Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki
Her operasyonu PKK'ya haber verdiler
Minik Kerim'den acı haber...
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Devletten en çok parayı Boğaziçi alıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
makaron 1
kedi 1
yazarlardan müzik tavsiyesi 1
kurallar 7
torpedo balığı 1
Doğru mu Platformu 1
sözlüğün değeri 2
elektrikli yılan balığı 1
tokai 2
4 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesi 1
SON İLANLAR
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türkiye Uzay Ajansı 6 İşçi Alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam