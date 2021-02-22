Türkiye'de 120 bin okul servisi kontak açmıyor
|22 Şubat 2021 07:35
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Servisçi esnafının sıkıntılarını gazetemize anlatan Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (ASİO) Başkanvekili İlyas Aktürk, Türkiye'de 120 bin okul servisinin kontak açamadığını, bu araçların pandemi başından itibaren çalışmadığını söyledi.
Servis araçlarının okul, personel, okul ve personel servisleri olmak üzere üç gruptan oluştuğunu belirten Aktürk, Ankara'da esnafın %40'ının borç yüzünden aracını satmak zorunda kaldığını dile getirdi. Esnafın borçlarını ödeyemediğine dikkat çeken Aktürk "Ankara'da 7.315 servis aracından 1.500'ü hiç kontak açmıyor. Buna rağmen bandrol, sigorta ve vergi ödüyor. Araçlarını satan arkadaşlarımız var. Satılık çok, alıcı yok. Yatırımcı, çalışmayan araca para bağlamak istemiyor. Almak isteyen de değerinin altında fiyat sunuyor. Fırsatçılık yapanlar var" diye konuştu.
Sıkıntılarına çözüm beklentilerini ifade eden ASİO Başkanvekili Aktürk "Bandrol, trafik sigortası ve kasko bedellerini almayın" önerisinde bulundu. Üç ay için aylık bin liralık destek ödemesi almaya başladıklarını hatırlatarak "Bu tutar, en azından asgari ücret olabilir" diyen Aktürk "Devlet, ayda bin lira veya hibe vermektense bize KOSGEB'ler aracılığıyla para versin. 6 ay ödemesiz. Okullar 6 ay sonra açılırsa ödemeye başlayalım. 12-18 ayda faizsiz şekilde ödeme yapalım. Beklentimiz budur" şeklinde konuştu.
Cevdet Fırat Aydoğmuş
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