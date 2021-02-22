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Depremin birinci yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1.841 konut için temel atıyor

Elazığ'da depremin birinci yılında 8 bin konutu hak sahiplerine teslim eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 30 Ekim İzmir depreminden birkaç ay sonra, 1.841 konut için temel atıyor. Hak sahipleri, yerinde dönüşüm ile evlerine ağustosta kavuşacak
 22 Şubat 2021 07:50
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Depremin birinci yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1.841 konut için temel atıyor

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde en fazla yıkımın yaşandığı Bayraklı yeniden inşa ediliyor. Bölgede çöken ya da ağır hasar görerek acil yıkılan, aralarında Rıza Bey Apartmanı'nın da bulunduğu binaların yerinde oluşturulan 7 proje alanında inşaat çalışmaları başlıyor. Bu yerler ile İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık rezerv alanda yapılacak konutlar için bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Yerinde dönüşüm ve yatay mimariyle inşa edilecek zemin artı 5 kattan oluşan 1.444 konut ile 208 dükkan ağustosta hak sahiplerine teslim edilecek şekilde tamamlanacak. Ayrıca rezerv alanda inşa edilecek 397 konutun da temeli bugün atılacak.

İZMİR'İN UYDU KENTİ

Yatırım değeri 800 milyon TL olan 1.841 konutluk ilk etap deprem dönüşümünün bugünkü temel atmayla başlayacağını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, rezerv alanda planlanan 3.500 konut için çalışmaların devam ettiğini mart sonuna kadar burada da temel atmaların yapılacağını söyledi. Rezerv konut sayısını artıracaklarını açıklayan Kurum "Bu alan 8 bin konut yapmaya müsait. Konut sayısını artırarak, İzmir'in kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. Burası şehrin adeta yeni bir uydu kenti olacak" dedi. Elazığ ve Malatya'da yapılanların aynısını, doğal afetlerden zarar gören İzmir için de yapacaklarını söyleyen Kurum "İzmir'deki afet konutları için 2,5-3 milyar TL'lik yatırım yapacağız. İlk etap teslimler ağustosta, kalanı ise 1 yılda hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.

KARABURUN'A DA YENİ KÖY EVLERİ

Depremden etkilenen Karaburun ilçesinin köylerine de köy evleri inşa edilecek. Kurum'un verdiği bilgiye göre şu ana kadar 20 bin binada, 50 bin bağımsız birimde riskli yapı tespit edildi, 42 bini yıkıldı. Şehirde kira yardımı ve benzeri uygulamalarla 407 milyon lira destek sağlandı.

KOMŞULAR AYRILMAYACAK

Bayraklı'daki yedi proje alanında yıkılan 1.571 konutun yerine mükerrer daire sahipliği nedeniyle 1.444 konut yapılırken, yeni binalarda zemin iyileştirmesi için yer üstünden daha fazla beton yer altında kullanılacak. 2+1 ve 3+1 daireler ile dükkanların yer aldığı yeni projelerde eski komşuluk ilişkileri de dikkate alındı ve yıkılmadan önce yan yana olan bazı bina sakinleri aynı blokta olacak şekilde projeler tasarlandı.

ÖNDER ÇELİK
Türkiye
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