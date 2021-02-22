1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile hekimleri hastaneleri solladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin 13 Ocak'ta aşılanmasının ardından, 14 Ocak'ta başlayan kitlesel aşılamanın yükünü Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) üstleniyor.
 22 Şubat 2021 08:02
+Aa- Yazdır
Aile hekimleri hastaneleri solladı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Gündüz mesai saatleri içerisinde 400 bin aşının yaklaşık yüzde 70'i ASM'lerde yapılırken, aşılama hızının artırılması için geceleri de mesai yapan hastaneler bu mücadelede geride kaldı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de dün 5 milyon 524 bin 603'ü 1. doz, 1 milyon 64 bin 101'i 2. doz olmak üzere toplamda 6 milyon 588 bin 704 kişinin aşılaması yapılmış durumda. Milliyet'e konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, aşılamada ana merkezin aile hekimleri olduğuna dikkat çekti.

65 yaş üstünün aşılanmasının yapıldığı şu günlerde Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamların çok dikkat çekici olduğunu vurgulayan Eryazğan, gündüz mesai saatlerinde aile hekimlerinin çok yoğun olarak tercih edildiğini belirtti.

Gece aşılama düşük

Aşılamada gündüz, mesai saatleri içerisinde yakalanan rakamların, akşam saatlerinde aile hekimlerinin mesaisinin bitmesiyle düştüğünü kaydeden Eryazğan, "Akşam saatlerinde, gece rakamlar çok düşüyor. Mesai saatleri içerisinde 400 bin aşının yüzde 70'i aile hekimliklerinde yapılırken, 18.00-06.00 saatleri arasında 12 saatte 81 il ve 973 ilçede, şehir hastaneleri, devlet ve özel hastanelerde sadece 2 bin hasta aşılanıyor. Bu durum aşılama hızını çok fazla düşürüyor" dedi. AHEF olarak Kovid-19 aşılamasında fark yaratan aile hekimlerine teşekkür eden Eryazğan, "Aile hekimleri son 12 ayda bütün rutin bebeklik dönemi aşılarını, aşılama oranını düşürmeden yapmalarına rağmen, tüm gebelerin bebeklerini izlemelerine rağmen çok büyük bir haksızlığa uğradılar. Sorunları hala çözüm bulmadı. Sağlık Bakanlığı'nın tüm hastanelere sunduğu 12 aydır devam eden şartsız ek ödemeden, aile hekimleri sadece 3 ay şartlı bir şekilde yararlandı" diye konuştu.

Hafta sonu da mümkün

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceği yönünde hatırlatmada bulunmuştu. Bakanlığın Twitter hesabından, aşı uygulamasına ilişkin yapılan paylaşımda, vatandaşların Kovid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabileceği belirtilerek, "Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için 'enabiz.gov.tr', 'mhrs.gov.tr' adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz" ifadesine yer verilmişti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ekmeklerini metrelerce yüksekte kazanıyorlar
21 Şubat 2021 17:51		 34 yıldır çalıştığı TİGEM'e genel müdür oldu
21 Şubat 2021 17:43
Korumaların film sahnelerini aratmayan zorlu eğitimi
21 Şubat 2021 14:52		 Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti
21 Şubat 2021 10:59
Sağlık çalışanlarının oda ve birlik problemi
21 Şubat 2021 07:50		 Ziraat mühendisleri için sertifika zorunluluğu kaldırıldı
19 Şubat 2021 09:08
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
19 Şubat 2021 07:45		 Ankara'daki YHT kazası davasında TCDD Genel Müdürü tanık olarak dinlendi
18 Şubat 2021 22:22
Hollanda TV'sinde haber olan o doktor: Çok mutluyuz
16 Şubat 2021 22:36		 İstanbul Emniyeti'nden ilkokul öğrencilerine hediye sürprizi
15 Şubat 2021 19:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:14 - Polis kapıyı çalınca, camdan atladılar!08:13 - Kenan İmirzalioğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacak iddiası08:10 - Pandemi döneminde online aldatmalar arttı, ayrılıklar patladı08:07 - Kur'an Kursu öğrencisine dayak atan dernek başkanı yeniden yargılanacak08:02 - Aile hekimleri hastaneleri solladı07:56 - Kadın bilim insanı ve mühendis oranında 35 ülke arasından 17. sıradayız
07:50 - Depremin birinci yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1.841 konut için temel atıyor07:35 - Türkiye'de 120 bin okul servisi kontak açmıyor07:33 - Mardin'de PKK operasyonu: 18 yerleşim alanında sokağa çıkma yasağı07:20 - Gara'da PKK'nın hafızasını sildik07:11 - Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?06:50 - Mali krizdeki Atina hızla silahlanıyor
06:40 - Her operasyonu PKK'ya haber verdiler06:30 - Meteoroloji'den çığ tehlikesi ve zirai don uyarısı - Haritalı06:15 - Devletten en çok parayı Boğaziçi alıyor05:14 - 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi04:31 - DSÖ: Kovid-19 salgını 2022'nin başlarında sona erer
04:11 - Altun'dan Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Mahir Ünal: Özlem Zengin'e yapılan haysiyetsizliğin hesabı sorulacak
İhtiyaç anında 40.000 TL'ye kadar kredin anında N Kolay'da!
Sayıştay 3. dairesi belediyelerin ağırlama giderlerinin sınırlarını açıkladı
Altun'dan Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki
Her operasyonu PKK'ya haber verdiler
Minik Kerim'den acı haber...
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Devletten en çok parayı Boğaziçi alıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lebaleb 1
barınak 1
makaron 1
sürfile 2
amazon ormanları 2
burdur 3
durduk yere akla gelen replikler 2
Soğanlı yumurta 1
Doğru mu Platformu 1
sözlüğün değeri 2
SON İLANLAR
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türkiye Uzay Ajansı 6 İşçi Alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam