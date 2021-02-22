Aile hekimleri hastaneleri solladı

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Gündüz mesai saatleri içerisinde 400 bin aşının yaklaşık yüzde 70'i ASM'lerde yapılırken, aşılama hızının artırılması için geceleri de mesai yapan hastaneler bu mücadelede geride kaldı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de dün 5 milyon 524 bin 603'ü 1. doz, 1 milyon 64 bin 101'i 2. doz olmak üzere toplamda 6 milyon 588 bin 704 kişinin aşılaması yapılmış durumda. Milliyet'e konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, aşılamada ana merkezin aile hekimleri olduğuna dikkat çekti.

65 yaş üstünün aşılanmasının yapıldığı şu günlerde Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamların çok dikkat çekici olduğunu vurgulayan Eryazğan, gündüz mesai saatlerinde aile hekimlerinin çok yoğun olarak tercih edildiğini belirtti.

Gece aşılama düşük

Aşılamada gündüz, mesai saatleri içerisinde yakalanan rakamların, akşam saatlerinde aile hekimlerinin mesaisinin bitmesiyle düştüğünü kaydeden Eryazğan, "Akşam saatlerinde, gece rakamlar çok düşüyor. Mesai saatleri içerisinde 400 bin aşının yüzde 70'i aile hekimliklerinde yapılırken, 18.00-06.00 saatleri arasında 12 saatte 81 il ve 973 ilçede, şehir hastaneleri, devlet ve özel hastanelerde sadece 2 bin hasta aşılanıyor. Bu durum aşılama hızını çok fazla düşürüyor" dedi. AHEF olarak Kovid-19 aşılamasında fark yaratan aile hekimlerine teşekkür eden Eryazğan, "Aile hekimleri son 12 ayda bütün rutin bebeklik dönemi aşılarını, aşılama oranını düşürmeden yapmalarına rağmen, tüm gebelerin bebeklerini izlemelerine rağmen çok büyük bir haksızlığa uğradılar. Sorunları hala çözüm bulmadı. Sağlık Bakanlığı'nın tüm hastanelere sunduğu 12 aydır devam eden şartsız ek ödemeden, aile hekimleri sadece 3 ay şartlı bir şekilde yararlandı" diye konuştu.

Hafta sonu da mümkün

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hastanelerden randevu alınarak yaptırılabileceği yönünde hatırlatmada bulunmuştu. Bakanlığın Twitter hesabından, aşı uygulamasına ilişkin yapılan paylaşımda, vatandaşların Kovid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonları da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabileceği belirtilerek, "Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için 'enabiz.gov.tr', 'mhrs.gov.tr' adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz" ifadesine yer verilmişti.