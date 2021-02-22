Kur'an Kursu öğrencisine dayak atan dernek başkanı yeniden yargılanacak



Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre: Ailenin cezada fazladan indirim yapıldığını iddiasını değerlendiren üst mahkeme, S.Ç.'nin yeniden yargılanması yönünde karar verdi. Olay, 2019 yılında Ankara Yenimahalle'de bir camiide meydana geldi. Olayın mağduru Kur'an Kursu'na giden G.A.Ö., dernek başkanı olan S.Ç. tarafından darp edildi. O sırada 13 yaşında olan çocuğun ailesi darp raporu aldı, dernek başkanı S.Ç.'den şikayetçi oldu.

Adli tıp: Dövülmüş

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, şüpheli S.Ç. kendisini, "Ben mağdur G.A.Ö.'ye sadece bağırdım, yumruk atmadım, kulağını çekmedim" şeklinde savunma yaptı. Mağdur G.A.Ö. ise S.Ç.'nin kulağına yumruk attığını belirterek "Sanıktan şikayetçiyim, kamu davasına katılmak istiyorum" dedi. 1.5 yıl süren dava sonunda mahkeme kararında, şüpheli S.Ç. hakkında Adli Tıp Kurumu raporlarında çocuğun darp olayına maruz kalmasının sabit olduğu, S.Ç.'nin savunmasına itibar edilmediği kaydedildi. S.Ç.'ye 112 günlük adli para cezası uygulayan mahkeme, hükmün geri bırakılması yönünde karar verdi. Bunun üzerine aile, avukatları Veli Taş aracılığıyla üst mahkemeye itirazda bulundu. Taş, itiraz dilekçesinde, şüpheli S.Ç.'nin "basit yargılama usulü" uygulanarak cezasında fazladan indirim yapıldığını, bu durumun anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. İtiraz dilekçesini değerlendiren üst mahkeme S.Ç.'nin yeniden yargılanması yönünde karar verdi.