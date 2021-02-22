1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kenan İmirzalioğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacak iddiası

10 sezondur ATV'de seyirciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanmaması izleyiciler tarafından merak edilirken, Kenan İmirzalıoğlu'nun Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacağı iddiası büyük ses getirdi.
 22 Şubat 2021 08:13
+Aa- Yazdır
Kenan İmirzalioğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacak iddiası

Kim Milyoner Olmak İster, her cumartesi ekranlarda yer alıyordu. Yarışmanın dün akşam yayınlanmaması akıllara "final mi yaptı" sorusunu getirdi.

Milliyet Gazetesinden Sina Koloğlu'nun haberine göre;

Yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilen Kim Milyoner Olmak İster'in yerine dün akşam ilk bölümü yayınlanan Kardeşlerim dizisi ekrana geldi.

Programın yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama bulunmazken, yarışmanın final yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Haftalardır reytinglerde ilk 10'a giremeyen Kim Milyoner Olmak İster'i yayın akışında göremeyince kanala durumu soran Milliyet Gazetesi'nin yazarı Sina Koloğlu, "Sordum durumu. 'Şimdilik ara verdik' dediler. Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacağı hatta, fiyatının bile belirlendiği yazılıp, çiziliyor" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi ile ilgili iddialara da değinen Koloğlu "Show TV deniyor. Sordum kanala. 'Belli ki çekmek için bir hareket var. Bize gelen bir şey yok' bilgisi verildi. Yani bu dizi iddia edilen kanalda değil" dedi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E ARA VERİLDİ

Koloğlu köşesinde Milyoner'in yeniden başlangıcıyla ilgili "Öğrendiğim, ATV'nin haziran ayına kadar ara verdiği... "Dizilerin sezon finallerine göre" dediler. Bir dizi olabilir mi İmirzalıoğlu ile ilgili? 'Üç ay sonra başlayacak tekrar yarışma, zannetmiyoruz' cevabı geldi" ifadelerini kullandı.

Milyonerle ilgili sözlerini Koloğlu "Ne olursa olsun marka bir yarışma. Düşüşler olabilir. Daha iyi sorular mesela daha 'yetkin' yarışmacılar... Böyle bir dinlenmeye ihtiyaç vardı galiba" diyerek tamamladı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu sözler çok tartışılır: Zeki Müren Türk müziğini katletti
22 Şubat 2021 09:45		 Rubato grubunun solisti uyuşturucudan gözaltına alındı
20 Şubat 2021 21:58
Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'O eski halinden eser yok şimdi' diyor!
19 Şubat 2021 11:23		 Esra Erol: Gençler evlilikten uzak dursun!
17 Şubat 2021 08:18
Ünlü manken koronavirüse yakalandığını duyurdu
16 Şubat 2021 22:24		 Twitter'ın yeni etiketleme sistemi Türkiye'ye de geliyor
16 Şubat 2021 18:56
Oyuncu Necati Şaşmaz'ın 'gizliliği ihlal' davasında beraat kararı
15 Şubat 2021 14:54		 Demet Akalın: Koronavirüsü Uludağ'da kaptık
15 Şubat 2021 08:52
Reytinglere yenik düşen dizi için final kararı alındı
13 Şubat 2021 16:40		 Şarkıcı Demet Akalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
13 Şubat 2021 15:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:51 - 31 Mart'a kadar gelir testi yaptıran kazançlı çıkacak09:50 - Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme09:48 - Lojman satışından 1.1 milyar geldi09:45 - Bu sözler çok tartışılır: Zeki Müren Türk müziğini katletti09:39 - 1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi09:38 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:33 - Başkent'te DEAŞ operasyonunda 14 kişiye gözaltı09:19 - İçişleri: Kısıtlamada 31.197 kişiye adli ve idari işlem yapıldı09:16 - Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete soruşturma09:15 - Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir09:12 - Dezenfektan kurbanı! Ehliyetine 6 ay el konuldu09:05 - Adana'da vatandaşların 'navigasyon' tepkisi: Camiye bile gidemiyoruz
09:03 - Süleyman Demirel'in şapkasını haczettirdi, değerini verene satacak08:59 - 'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım08:52 - Sigortalı çiftçi sayısı son 10 yılda yüzde 50 geriledi08:50 - Enkazdan 19 saat sonra çıkartılmıştı! Ayağa kalktı08:47 - WhatsApp açıkladı: Gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?
08:46 - Doğru saç ekimi planlaması nasıl yapılır?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Her operasyonu PKK'ya haber verdiler
Ehliyet ile kimlik kartını birleştirenlerin sayısı 1 milyonu aştı
Mahir Ünal: Özlem Zengin'e yapılan haysiyetsizliğin hesabı sorulacak
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
Pandemi döneminde online aldatmalar arttı, ayrılıklar patladı
İhtiyaç anında 40.000 TL'ye kadar kredin anında N Kolay'da!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Soğanlı yumurta 1
dermess 3
satranç 2
makaron 1
pöç 1
dezenfektan 2
balık lokantası 1
tokai 2
bolu 1
mukayese etmek 1
SON İLANLAR
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türkiye Uzay Ajansı 6 İşçi Alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam