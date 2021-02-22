Kenan İmirzalioğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacak iddiası

Kim Milyoner Olmak İster, her cumartesi ekranlarda yer alıyordu. Yarışmanın dün akşam yayınlanmaması akıllara "final mi yaptı" sorusunu getirdi.

Milliyet Gazetesinden Sina Koloğlu'nun haberine göre;

Yayından kaldırılıp kaldırılmadığı merak edilen Kim Milyoner Olmak İster'in yerine dün akşam ilk bölümü yayınlanan Kardeşlerim dizisi ekrana geldi.

Programın yeni bölümünün neden yayınlanmadığına dair herhangi bir açıklama bulunmazken, yarışmanın final yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Haftalardır reytinglerde ilk 10'a giremeyen Kim Milyoner Olmak İster'i yayın akışında göremeyince kanala durumu soran Milliyet Gazetesi'nin yazarı Sina Koloğlu, "Sordum durumu. 'Şimdilik ara verdik' dediler. Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Kurtlar Vadisi Kaos'ta oynayacağı hatta, fiyatının bile belirlendiği yazılıp, çiziliyor" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi ile ilgili iddialara da değinen Koloğlu "Show TV deniyor. Sordum kanala. 'Belli ki çekmek için bir hareket var. Bize gelen bir şey yok' bilgisi verildi. Yani bu dizi iddia edilen kanalda değil" dedi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E ARA VERİLDİ

Koloğlu köşesinde Milyoner'in yeniden başlangıcıyla ilgili "Öğrendiğim, ATV'nin haziran ayına kadar ara verdiği... "Dizilerin sezon finallerine göre" dediler. Bir dizi olabilir mi İmirzalıoğlu ile ilgili? 'Üç ay sonra başlayacak tekrar yarışma, zannetmiyoruz' cevabı geldi" ifadelerini kullandı.

Milyonerle ilgili sözlerini Koloğlu "Ne olursa olsun marka bir yarışma. Düşüşler olabilir. Daha iyi sorular mesela daha 'yetkin' yarışmacılar... Böyle bir dinlenmeye ihtiyaç vardı galiba" diyerek tamamladı.