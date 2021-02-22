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Doğru saç ekimi planlaması nasıl yapılır?

Doğru saç ekimi planlaması nasıl yapılır?
 22 Şubat 2021 08:46
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Doğru saç ekimi planlaması nasıl yapılır?

Saç ekimi prosedürünün cerrahi bir operasyon olduğunu ve kişiye özel planlanması gerektiğini ifade eden Medhair Clinic Saç Ekimi Direktörü Vedat Tosun, tıpkı estetik ve plastik cerrahi uygulamalarında olduğu gibi saç ekimi prosedüründe de kişiye özel planlama yapılmalı ve kişiye en uygun şekilde saç ekimi yapılması gerektiğini belirtti.

Doğru Saç Ekimi Planlamasının Aşamaları Nelerdir?

Saç ekimi cerrahisini planlamak için öncelikle saç dökülmesinin nedeninin teşhis edilmesi son derece önemlidir. Kişinin saç dökülmesi hala devam ediyor ise, ekim alanı planı yapılırken gelecekte dökülmesi olası alanların da bu operasyona dahil edilmesi gerekmektedir. Kişinin kendi yüz yapısı sadece bugünkü görümünden ibaret değildir. Yani saç ekim planlaması yapılırken sadece 20'li yaşlarındaki görünüm düşünülerek bir alın çizgisi çizilmemeli, gelecekteki yaşları da düşünülerek oluşturulmalıdır. Ayrıca, saç ekim çizgisi düz bir hat şeklinde kesinlikle olmamalıdır. Bu doğal görünümü önemli derecede etkilemektedir.

Saç Köklerinin Alım İşlemi

Saç köklerinin toplanması sırasında greftlerin hasar görmemesi için bunların çıkış açı ve yönlerine dikkat edilerek alımın yapılması çok önemlidir. Aksi durumda kökler ve çevresindeki onu besleyecek dokular zarar görebilir. Eğer bir kök alım esnasında zarar görür ise bundan sonraki süreçlerde artık yapılacak pek de bir şey kalmamış demektir. Yani ekildikleri yerde tutunamayan saçlar aslında sadece ilk 3-5 gün yerinde duracak sonrasında ise kendisi kopup düşecektir.

Saç Köklerinin Doğru Bir Şekilde Saklanması

Toplanan saç köklerinin 2 ila 8 derece saklanması greftlerin hayatta kalabilmesi için önemli bir değerdir. Ayrıca alınan kökleri besleyici bir solüsyonun içinde bekletmek de bir diğer önemli konudur. Tüm bunları düşünsek ve uygulasak dahi köklerin alınması sonrasında bekledikleri süre ise hepsinden çok daha önemlidir. Klasik FUE saç ekimi yönetiminde saç kökleri belli bir süre boyunca solüsyonlarda bekletilmek durumundadır. Çünkü tüm saçlar toplandıktan sonra ekim işlemine geçilir. DHI saç ekimi tekniğinde ise toplanan saçlar hemen ekilir. Medhair Clinic Saç Ekimi Uzm. Vedat Tosun klasik FUE saç ekimi tekniğinin yanında DHI saç ekimi tekniğini de tercih etmektedir. DHI saç ekimi tekniğinde saç kökleri donör alandan alındıktan 1-2 dakika sonra yeni alana ekilirler. Bu arada ne kaç derecede, ne de besleyici solüsyonda bekletilmesi gibi bir duruma ihtiyaç duymazlar. Saç kökleri alınıp ekildiği için kök kayıp etme oranı neredeyse sıfıra inmiş anlamına gelir.

Saç Kökleri Transfer Edilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

En fazla greft toplanabilen alan kafanın arkasında, iki kulak arasındaki alandır. Bu saçlar dökülmeyi tetikleyen hormon olan erkeklik hormonundan çok az etkilenirler. Bu sebeple çok önemlidirler. Alınan saç köklerinin transfer edilirken dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekildedir:

1. Saç köklerinin saç derisine olan açısı,

2. Saç köklerinin yönü,

3. Yapılabilecek en üst yoğunluk seviyesinde ekimin planlanması ve

4. Saç köklerinin doğru sıra ile ekilmesidir.
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