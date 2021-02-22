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WhatsApp açıkladı: Gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?

WhatsApp tarafından tepki çeken zorunlu güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, "Gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?" sorusuna yanıt verdi
 22 Şubat 2021 08:47
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WhatsApp açıkladı: Gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın zorunlun güncelleme kararının yankıları sürüyor.

Dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla azalan WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

Gelen tepkiler üzerine WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesinin onaylanma tarihini 15 Mayıs'a ertelemişti. Mesajlaşma platformu söz konusu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına bu tarihten itibaren ne olacağı açıklandı.

Açıklamaya göre, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini bu tarihe kadar kabul etmeyen hesaplar birkaç gün boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak.

Sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak.

120 gün sonunda kullanıcı sözleşmeyi kabul etmezse yani hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Başka bir deyişle bu kullanıcılar WhatsApp hesaplarını kaybedecek. Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak'ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ötelediğini duyurmuştu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tepkilere neden olan WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurulu harekete geçmiş, kuruldan yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Rekabet Kurulu ayrıca WhatsApp'la veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu bildirilmişti. Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan yazıda söz konusu verilerin Facebook'un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler de sıralanmıştı.
NTV
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