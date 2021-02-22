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Enkazdan 19 saat sonra çıkartılmıştı! Ayağa kalktı

Kartal'da 6 Şubat 2019'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'ndan 19 saat sonra çıkartılan 7 yaşındaki Azra Havva Tekgöz, iki yılda geçirdiği 55 ameliyatın ardından destek almadan yürümeye başladı. Küçük adımlarla ilerleyen Azra, bale eğitimi almak istiyor.
 22 Şubat 2021 08:50
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Enkazdan 19 saat sonra çıkartılmıştı! Ayağa kalktı

21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı İstanbul, Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin üzerinden iki yıl geçti. Enkazdan, 19 saat sonra yaralı kurtarılan Azra Havva Tekgöz, şimdi, yıkılan binanın yerinde yapılan konutlarda ailesi ile birlikte yaşıyor. Azra, o dehşet gününde annesi Nazan Tekgöz ile birlikte evdeydi. Annesinin telefonunu alarak odasına gitmişti ki bina büyük bir gürültüyle çöktü. Nazan Tekgöz, enkaz altındayken kızının "Anne beni kurtar" çığlığını duydu. Kurtarma ekipleri enkazdan ilk önce anneyi çıkardı.

BACAĞI ÇOK KÖTÜ EZİLDİ

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürülen Nazan Tekgöz, ameliyata alınmadan önce Hürriyet muhabirleri aracılığıyla olay yerinden kızının yaşadığı haberini aldı. Nazan Tekgöz, mutlu haberin ardından ameliyata alındı. Annenin ameliyatı devam ederken görüşmeden 3 saat sonra Azra enkazdan kurtarıldı. Mucizevi şekilde kurtulan Azra Tekgöz'ün bacağı çok kötü ezilmişti.

Doktorlar önce bacağı kurtaramayacaklarını söylediler. Ancak saatlerce süren yorucu bir ameliyatın ardından küçük kızın ezilen bacağı kurtarıldı. 40 gün hastanede kalan küçük Azra'nın ilk ziyaretçilerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Taburcu olduktan sonra aylarca fizik tedavi gören Azra, iki yıl içinde 55 operasyon geçirdi. Tedavilerin ardından ayağı kalkan Azra, artık küçük adımlarla yürüyebiliyor.

HİÇ OKULA GİDEMEDİ

Bu yıl ilkokul ikinci sınıfa başlayan küçük Azra, tedavisi devam ettiği için ilk yıl evinde eğitim aldı. Daha sonra koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime başladı. Küçük Azra "Tedavi gördüğüm için henüz okul sıralarında oturamadım. Okumak istiyorum. Balerin olup çocuklara bale öğreteceğim" dedi.

Yaşadıklarını iki yıldır unutamadığını söyleyen Nazan Tekgöz "Çökme anından sonra hastaneye kaldırıldığım anlar şuan bana hayal gibi geliyor. Birçok şeyi hatırlayamıyorum. Hastaneye kaldırıldığımda kızım hakkında olay yerinden sizler aracılığıyla bilgi almıştım. Çok sevinmiştim. Kızım hala o anın korkularını yaşıyor. Tek başına odasına gidip uyuyamıyor. Çok zor günler geçirdik. Kızım aylarca hastanede kaldı" dedi.

PLATİN TAKILACAK

Oturdukları apartman çöktüğü gün iki oğlunun ve kendisinin dışarıda olduğunu söyleyen baba Fethi Ahmet Tekgöz şunları söyledi: "Kızımın bacağında aksaklık kaldı. Fizik tedavisi devam ediyor Çok zor ameliyatlar geçirdi. 15 yaşına kadar tedavi görecek. Ameliyatlı bacağı diğer bacağı gibi büyümediği için ilerleyen yıllarda platin takılacak. Eklemlerini iyi hareket ettiremiyor. Ama ayağa kalkması, yürümesi bile bizi mutlu ediyor."

'BALERİN OLACAĞIM'

Hiç okula gidemeyen küçük Azra "Okumak istiyorum. Balerin olup çocuklara bale öğreteceğim" dedi.

ORTADA HALA SUÇLU YOK

Azra'nın babası Fethi Ahmet Tekgöz, "Olayın üzerinden 2 yıl geçti. Ancak ortada suçlu yok. Yargılama çok yavaş gidiyor. Mahkemeler çok yavaş işliyor. Daha davanın başındayız. Ne kadar süreceği belli değil. Bir an önce davanın sonuçlanmasını istiyoruz. Sorumlular ceza almalıdır. Dönemin kamu görevlileri ve müteahhit ceza almalıdır. Davanın takipçisi olacağız. Geçtiğimiz günlerde olayın ikinci yılını andık. Acılarımız hala aynı. Ailesini kaybeden komşularımız var. Hayatları altüst oldu" dedi.

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