'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP ve HDP'ye yönelik olarak "Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz" açıklamasındaki ifadelerine ilişkin olarak, "Aşırıya gitmiş olabilir" dedi.
|22 Şubat 2021 08:59
|+Aa- Yazdır
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özhaseki, "Evet 'lanet olsun' kısmı aşırıya gitmiş olabilir. HDP'nin tavrını anlayabiliyorum ama CHP'lilerin bir kez olsun HDP'ye 'terörle aranıza mesafe koyun' dememesini anlamakta zorlanıyorum. Evet, aşırıya gitmiş olabilir. 'Vatandaşa lanet olsun' olmaz, kabul edilemez.
Oy veren neticede gariban vatandaş. Bölgede bir sürü çile çekmiş. Konuşma heyecanıyla, duruma olan isyanla o ifadeyi kullanmış olabilirim. Ancak kastettiğim oy veren vatandaş değil." düşüncesini dile getirdi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Lojman satışından 1.1 milyar geldi
22 Şubat 2021 09:48
|1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
22 Şubat 2021 09:39
|Dezenfektan kurbanı! Ehliyetine 6 ay el konuldu
22 Şubat 2021 09:12
|Ehliyet ile kimlik kartını birleştirenlerin sayısı 1 milyonu aştı
22 Şubat 2021 08:35
|Bu ilde abonelerin su faturaları SMS ile bildiriliyor
21 Şubat 2021 22:33
|Kadıköy'de tedbirlere uymayan 560 kişiye ceza kesildi
21 Şubat 2021 21:32
|Harbiye Askeri Müzesi sanal ortamda gezilebilecek
21 Şubat 2021 16:41
|O firmanın sözleşmesi feshedildi, hakkında dava açıldı
21 Şubat 2021 16:26
|Türkiye 'Hayat Kimliğinle Kolay' dedi! Başvuru 1 milyonu geçti
21 Şubat 2021 15:29
|Simit sevdası pahalıya patladı: 6 bin TL ceza yedi
21 Şubat 2021 13:47