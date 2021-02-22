'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özhaseki, "Evet 'lanet olsun' kısmı aşırıya gitmiş olabilir. HDP'nin tavrını anlayabiliyorum ama CHP'lilerin bir kez olsun HDP'ye 'terörle aranıza mesafe koyun' dememesini anlamakta zorlanıyorum. Evet, aşırıya gitmiş olabilir. 'Vatandaşa lanet olsun' olmaz, kabul edilemez.

Oy veren neticede gariban vatandaş. Bölgede bir sürü çile çekmiş. Konuşma heyecanıyla, duruma olan isyanla o ifadeyi kullanmış olabilirim. Ancak kastettiğim oy veren vatandaş değil." düşüncesini dile getirdi.